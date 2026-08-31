Colón dejó atrás su serie de tres victorias consecutivas al perder 1-0 frente a Racing de Córdoba, en el estadio Miguel Sancho, por la fecha 27 de la Primera Nacional. Después del encuentro, Federico Rasmussen analizó el rendimiento del equipo, puso el foco en la acción que terminó definiendo el resultado y remarcó la necesidad de corregir rápidamente antes del tramo final del campeonato.

El único gol llegó a los 27 minutos del primer tiempo. Una jugada que comenzó con una acción ofensiva de Colón derivó en una transición del conjunto cordobés y posteriormente en un penal. Pablo Chavarría ejecutó, Matías Budiño contuvo inicialmente el disparo, pero el rebote volvió al delantero, que convirtió el 1-0.

Rasmussen reconoció que la derrota interrumpió un momento positivo del Sabalero, aunque entendió que el desarrollo estuvo condicionado por situaciones puntuales.

“Es una derrota que duele, veníamos de una buena racha y hoy nos vamos con las manos vacías”, señaló el defensor. Además, sostuvo que los detalles terminaron inclinando el partido y admitió que Colón no pudo encontrar posteriormente el empate.

El zaguero también explicó uno de los problemas que encontró el equipo para desarrollar su propuesta. Según indicó, existieron dificultades para progresar con la pelota por abajo, motivo por el cual Colón recurrió durante distintos momentos a un juego más directo.

Por otro lado, Iván Delfino realizó una evaluación más crítica del funcionamiento colectivo. El entrenador reconoció falta de claridad en las terminaciones y sostuvo que Racing tuvo un primer tiempo superior. También mencionó problemas de orden, intensidad y resolución de los duelos individuales.

Más allá de las diferentes lecturas, defensor y entrenador coincidieron en la necesidad de corregir rápidamente. “Tenemos que dar vuelta la página rápido, esto sigue y no hay que quedarse con esto”, expresó Rasmussen. El central agregó que el plantel tampoco permaneció condicionado por las victorias anteriores y que deberá continuar trabajando para mejorar.

El resultado dejó a Colón en la tercera posición de la Zona A con 45 puntos, detrás de Deportivo Morón, que suma 49, y Ferro, líder con 53. De esta manera, el Sabalero quedó a ocho unidades de la cima cuando restan fechas determinantes para definir las posiciones.

El próximo compromiso tendrá además incidencia directa en la tabla: Colón recibirá a Deportivo Morón el sábado 5 de septiembre desde las 17 en el Brigadier López. Será la primera posibilidad para responder después del traspié sufrido en Córdoba.