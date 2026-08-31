Las Leonas ya están nuevamente en la Argentina. El seleccionado femenino de hockey regresó este lunes 31 de agosto al país con la Copa del Mundo, obtenida después de vencer a Países Bajos en la definición del torneo disputado en territorio neerlandés.

El plantel dirigido por Fernando Ferrara arribó durante la madrugada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Cientos de familiares, amigos e hinchas se acercaron para recibir a las jugadoras, que aparecieron con sus medallas y el trofeo conseguido dos días antes.







María José Granatto fue una de las jugadoras que encabezó el ingreso de la delegación con la Copa. Tras encontrarse con los simpatizantes, destacó el acompañamiento recibido y definió la consagración como “un sueño hecho realidad”.

“Es una sensación hermosa, no se puede explicar la gente que se acercó a alentarnos”, señaló la jugadora durante el contacto con la prensa.

Argentina había conseguido el título el sábado 29 de agosto en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. Las Leonas empataron 1-1 frente a Países Bajos durante el tiempo reglamentario y posteriormente se impusieron 3-1 en los shoot-outs. La Confederación Argentina de Hockey confirmó que el seleccionado completó el torneo sin derrotas.

Las neerlandesas se pusieron en ventaja con un gol de Yibbi Jansen, mientras que María José Granatto marcó la igualdad para Argentina.

En la definición con penales australianos anotaron Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo. Además, Cristina Cosentino tuvo una participación determinante en el arco. La información oficial difundida después de la final indicó que la arquera argentina logró desviar tres ejecuciones de Países Bajos.

El campeonato significó la tercera Copa del Mundo para Las Leonas. Argentina había alcanzado anteriormente el título en Perth 2002 y Rosario 2010, por lo que debieron pasar 16 años para una nueva consagración mundial.

Además, el resultado puso fin a una serie de tres campeonatos consecutivos de Países Bajos, ganador de las ediciones 2014, 2018 y 2022. El conjunto europeo continúa encabezando el historial de la competencia.

La llegada a Ezeiza cerró una campaña que terminó con Argentina invicta y nuevamente en lo más alto del hockey femenino internacional. Después de los festejos, las integrantes del plantel iniciarán un período de descanso antes de retomar sus próximos compromisos con el seleccionado.