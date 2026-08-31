Exequiel Zeballos dejará Boca después de casi seis años en Primera División y continuará su carrera en el Monza de Italia. El club argentino alcanzó un acuerdo para transferir al delantero de 24 años, que ya emprendió viaje hacia Europa para completar la revisión médica y los últimos pasos antes de incorporarse al equipo dirigido por Ivan Juric.

La operación se terminó de resolver sobre el cierre del mercado de pases europeo y en un contexto contractual determinante para Boca: el vínculo del futbolista finaliza en diciembre de 2026 y no estaba encaminada una renovación. Ante ese escenario, la dirigencia buscó concretar una transferencia para evitar una posible salida sin compensación económica a comienzos de 2027.

Los primeros reportes ubican la transferencia alrededor de los cinco millones de dólares. Sin embargo, existen diferencias sobre la composición final del acuerdo. TyC Sports informó que Boca recibirá esa suma y conservará el 40% de una futura venta, mientras que otras versiones señalan que ese porcentaje correspondería específicamente a la plusvalía que pueda obtener Monza en una posterior transferencia. Hasta que exista información contractual u oficial de los clubes, ese punto debe considerarse una versión no confirmada.

Antes de la aparición del Monza, Zeballos había sido relacionado con otros clubes italianos. Napoli mantuvo negociaciones y Parma también avanzó durante las últimas horas, aunque ninguno logró cerrar un acuerdo definitivo con Boca. Finalmente, el conjunto recientemente ascendido a la Serie A aceleró las conversaciones y consiguió encaminar la incorporación.

Por otro lado, el contexto deportivo también influyó en la salida. Zeballos había perdido continuidad durante 2026 y su futuro dentro del plantel era incierto. El delantero surgido de las divisiones inferiores del club disputó 140 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, convirtió 16 goles y consiguió cinco títulos.

Su recorrido estuvo atravesado por distintas lesiones que limitaron su continuidad en momentos importantes. Aun así, tuvo períodos de protagonismo y uno de sus puntos destacados ocurrió durante 2025, cuando volvió a ganar espacio dentro del equipo.

Ahora comenzará su primera experiencia profesional fuera de la Argentina. Monza regresó esta temporada a la máxima categoría italiana y es conducido por Ivan Juric. El club perdió sus dos primeros encuentros del campeonato, ante Inter y Udinese, por lo que continúa reforzando el plantel en el cierre del mercado.

Para Boca, la operación cierra una situación que llevaba varias semanas de negociaciones. El punto que todavía deberá quedar establecido oficialmente es la modalidad exacta del porcentaje que conservará el club sobre una eventual futura transferencia.