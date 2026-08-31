Joaquín Freitas cerró su etapa en River y ya emprendió una nueva experiencia en el fútbol brasileño. El delantero de 19 años viajó este lunes rumbo a Río de Janeiro para incorporarse a Flamengo, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por el 80% de sus derechos económicos.

Antes de partir, el atacante repasó su paso por Núñez y se refirió especialmente al lugar que ocupó durante el ciclo de Eduardo Coudet. Freitas reconoció que en varios encuentros debió desempeñarse en una función diferente a la que considera natural, aunque evitó cuestionar al entrenador.

“Me tocó jugar en una posición que no era la mía, pero siempre mi intención fue jugar y sumar de donde toque”, manifestó el futbolista. Además, explicó que entendía la decisión del cuerpo técnico porque consideraba que podía desarrollarse en ese sector del campo.

El delantero había debutado en Primera bajo la conducción de Marcelo Gallardo, quien lo utilizó principalmente en posiciones interiores. Posteriormente, con Coudet consiguió mayor continuidad, aunque pasó a desempeñarse con frecuencia cerca de una de las bandas.

Freitas terminó su etapa en River con 30 partidos disputados en Primera División y un gol. Otras coberturas agregan que acumuló dos asistencias y alrededor de 1.500 minutos oficiales.

Pese al cambio de función, el atacante descartó cualquier conflicto con el anterior cuerpo técnico. “Con el Chacho, súper agradecido”, señaló antes de viajar, y destacó el trato que recibió tanto del entrenador como de sus colaboradores.

La negociación también representa un ingreso económico para el club de Núñez. Los principales medios que siguieron la transferencia informaron que Flamengo pagará 15 millones de dólares, contemplando bonos por objetivos, a cambio del 80% de los derechos económicos. River conservará el 20% restante ante una eventual venta futura.

Además, un millón de dólares corresponde a Acassuso, institución desde la que llegó el atacante.

Durante las conversaciones aparecieron cifras diferentes. En Brasil se informó previamente sobre una propuesta cercana a los 17 millones de dólares, aunque esa cantidad correspondía a una instancia de negociación y no al monto final posteriormente publicado.

Ahora, Freitas deberá completar los pasos correspondientes para quedar oficialmente incorporado a Flamengo. Su salida se produce mientras River comienza una nueva etapa deportiva con Leonardo Ponzio como entrenador y todavía analiza movimientos antes del cierre del mercado.