Gödeken superó los 300 árboles plantados en tres años

La Comuna de Gödeken informó que durante los últimos tres años fueron plantados más de 300 árboles en diferentes sectores de la localidad, como parte de las acciones destinadas a ampliar el arbolado urbano.

El balance fue difundido en el marco del Día Nacional del Árbol, que en Argentina se conmemora cada 29 de agosto, y permite dimensionar las intervenciones realizadas por la administración que encabeza Juan Rucci.

Según los datos proporcionados por el gobierno local, solamente durante 2025 se incorporaron alrededor de 100 ejemplares. A esas plantaciones se sumaron otras realizadas durante los años anteriores y las correspondientes al programa implementado durante 2026.

Uno de los ejes de la política comunal es “Gödeken Verde: Un árbol para mi vereda”, una iniciativa destinada a aquellos vecinos que no cuentan con arbolado frente a sus domicilios.

A través del programa, la Comuna entrega los ejemplares sin costo. Además, cada solicitud es analizada con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo, quien evalúa las características del sector y qué especies pueden adaptarse al espacio disponible.

Según indicaron desde la administración local, se priorizan variedades contempladas dentro del Plan de Arbolado de Gödeken, especialmente especies autóctonas de Santa Fe y ejemplares adecuados para su desarrollo en veredas.

Por otro lado, una vez realizada la entrega y plantación, parte del mantenimiento queda bajo responsabilidad de cada frentista. El riego, la protección y el seguimiento durante los primeros períodos de crecimiento son considerados aspectos centrales para la supervivencia de los nuevos árboles.

La Comuna también difundió una estimación según la cual los más de 300 ejemplares representarían una absorción superior a 60 toneladas de dióxido de carbono equivalente. El cálculo constituye un dato informado oficialmente, aunque no se detalló públicamente la metodología empleada para establecer esa equivalencia.

Por ese motivo, la cifra debe ser considerada una estimación de la administración comunal y no una medición ambiental independiente.

La forestación también busca aumentar progresivamente las zonas de sombra y ampliar la presencia de vegetación dentro del ejido urbano. En este marco, el modelo adoptado combina la intervención de la Comuna con la participación de los propietarios de las viviendas.

El desafío posterior será conocer no solamente cuántos ejemplares son incorporados cada año, sino también su evolución, supervivencia y mantenimiento con el paso del tiempo.