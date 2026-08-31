El presidente Javier Milei inicia este lunes 31 de agosto una semana con una agenda concentrada de actividades políticas, institucionales e internacionales, después de varios días con menor exposición pública y reuniones privadas en la Quinta de Olivos.

La primera actividad prevista será su participación en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se desarrolla en la sede del Automóvil Club Argentino, en Buenos Aires. El encuentro tiene lugar mientras continúan las gestiones vinculadas con un eventual regreso de la Fórmula 1 al país.

Según la agenda difundida por distintos medios, el martes 1 de septiembre el mandatario encabezará a las 10 una reunión de Gabinete. Más tarde, desde las 13, está previsto un encuentro de la mesa política nacional.

Uno de los temas que aparece dentro de las conversaciones del oficialismo es el futuro de la reforma electoral. Patricia Bullrich anticipó que el proyecto podría volver a discutirse, aunque fuentes del espacio reconocieron que todavía existen interrogantes sobre los tiempos y los respaldos disponibles.

Por otro lado, Noticias Argentinas atribuyó a fuentes de la Casa Rosada la versión de que la mayor exposición presidencial de esta semana estaría vinculada con los cuestionamientos recibidos por la escasa actividad pública de los últimos días. Se trata de una versión no confirmada oficialmente por Milei. Desde otros sectores del Gobierno relativizaron las críticas y sostuvieron que simplemente hubo una semana con menor cantidad de actividades.

El miércoles 2 de septiembre Milei participará en el Hotel Sheraton de Buenos Aires del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

El jueves llegará el principal capítulo internacional de la semana. El Presidente viajará a Santiago de Chile para participar del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso. Allí tiene programado un encuentro con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, y posteriormente será recibido por el presidente chileno José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

Además, una delegación del Vaticano arribó al país para avanzar con los preparativos relacionados con la futura visita del papa León XIV a la Argentina.

Finalmente, el viernes 4 Milei viajará a Puerto Iguazú, Misiones, donde participará de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

agendaEn este marco, el oficialismo combina la gestión nacional con sus movimientos internacionales y el armado territorial de La Libertad Avanza rumbo a 2027, escenario para el cual todavía no están definidos los acuerdos electorales.