Universidad Siglo 21 abrió las inscripciones para el último inicio de clases de 2026, previsto para el próximo 5 de octubre. La convocatoria también alcanza al Centro de Apoyo Universitario de Firmat, donde los interesados pueden recibir información sobre carreras, modalidades de cursado y requisitos de ingreso.

La propuesta está orientada principalmente a estudiantes que buscan desarrollar sus estudios mediante modalidades mediadas por tecnología, con la posibilidad de organizar el cursado de acuerdo con sus tiempos laborales y personales.

La institución cuenta en Firmat con un Centro de Apoyo Universitario, desde donde brinda acompañamiento a quienes cursan distintas propuestas académicas.

Entre las alternativas disponibles se encuentran programas vinculados con Diseño y Comunicación, Ingeniería y Sistemas, Turismo y Hotelería, Sustentabilidad y Agro, Management y Finanzas, Educación y Psicología, Derecho y Ciencias Sociales y Salud.

Además, Universidad Siglo 21 incluye dentro de su propuesta las denominadas Prácticas Profesionales para estudiantes de carreras de grado. Según la información difundida por la institución, estas instancias permiten incorporar experiencia relacionada con el área de formación antes de finalizar los estudios.

Por otro lado, los estudiantes y graduados pueden acceder al Portal de Empleo de la universidad, una plataforma donde se publican búsquedas laborales de empresas y organizaciones que requieren distintos perfiles profesionales.

La modalidad de cursado depende de la carrera elegida. Siglo 21 dispone, entre otras opciones, de Educación Distribuida y Educación Distribuida Home, que combinan diferentes niveles de virtualidad y asistencia a los centros universitarios. Por este motivo, quienes estén interesados deberán consultar las condiciones particulares de cada propuesta antes de formalizar la inscripción.

El próximo período representa el último ingreso previsto durante el calendario académico 2026 para las modalidades alcanzadas por esta convocatoria. El comienzo de las actividades está anunciado para el lunes 5 de octubre.

En Firmat, las consultas pueden realizarse personalmente en Entre Ríos 965 o mediante WhatsApp al 3465 481835. El horario informado de atención es de 8.30 a 12.30 y de 15 a 19.

La universidad fue creada en Córdoba en 1995 y actualmente posee una red de Centros de Apoyo Universitario distribuida en diferentes puntos del país. Las cifras sobre cantidad de estudiantes, egresados y programas académicos difundidas junto con la convocatoria corresponden a información proporcionada por la propia institución.

Con el inicio de octubre, Siglo 21 completará el último período de incorporación de nuevos estudiantes previsto para este año, mientras que las condiciones de inscripción, equivalencias y disponibilidad dependerán de cada carrera y modalidad.