Más de 20 allanamientos por drogas en Venado y la región

Los procedimientos alcanzaron Venado Tuerto, Murphy, San Gregorio, Zavalla y tres unidades penitenciarias. Hay dos hombres y una mujer detenidos y se investiga también la posible existencia de delitos económicos.
Policiales 29/08/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Más de 20 allanamientos fueron realizados durante la mañana del viernes 28 de agosto en Venado Tuerto y distintas localidades de la región, además de establecimientos penitenciarios de Santa Fe y Neuquén, en el marco de investigaciones relacionadas con la comercialización de estupefacientes y posibles delitos económicos.788470452_1059251847092776_5080928793494816752_n

Los procedimientos dejaron como resultado la detención de tres personas, dos hombres y una mujer. Según la información difundida por las autoridades intervinientes, se les atribuyen inicialmente conductas relacionadas con la comercialización de drogas, aunque las acusaciones deberán ser formalizadas durante las respectivas audiencias imputativas.

Las medidas alcanzaron domicilios de Venado Tuerto, Murphy, San Gregorio y Zavalla. Además, hubo intervenciones en unidades penitenciarias ubicadas en Coronda, Rosario y Neuquén.

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El operativo fue coordinado entre la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, encabezada por Federico Reynares Solari e integrada también por Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada; la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Luis Lagioia; y la Fiscalía Regional del MPA de Venado Tuerto, encabezada por Mauricio Clavero.788414827_1002842162803711_6593237216379341560_n

Durante los allanamientos fueron secuestrados cocaína, dinero en efectivo en pesos y dólares, balanzas, vehículos, documentación y numerosos teléfonos celulares.

Hasta el momento no se informó oficialmente la cantidad de estupefacientes ni los montos de dinero incautados.

Por otro lado, la línea federal de la investigación estuvo a cargo de la Sección Delitos Económicos Rosario de Gendarmería Nacional, con colaboración de la Sección Antidrogas Rosario. Las medidas fueron dirigidas por la auxiliar fiscal Rocío Soledad Estrada.789109558_1978434529505076_8993454130397652716_n

En los procedimientos correspondientes a la Unidad Fiscal de Microtráfico intervino la PDI Distrito Venado Tuerto, bajo la dirección del fiscal adjunto Luis Ricardo Jesús Lagioia.

Además, una de las medidas fue dirigida desde la Unidad Fiscal Rosario – Área de Atención Inicial, a cargo de Soledad García y del auxiliar fiscal Juan Manuel Frausín, con participación de la DUOF Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina.

La pesquisa también intenta determinar si junto con la comercialización de estupefacientes existieron maniobras económicas relacionadas con un eventual lavado de activos. Por el momento se trata de una línea investigativa y no de un delito cuya existencia haya sido establecida judicialmente.

Tampoco se conocieron hasta ahora las identidades de las tres personas detenidas ni la posición de sus defensas.

Los teléfonos celulares, la documentación y otros elementos secuestrados serán peritados para establecer su eventual vinculación con los hechos investigados y determinar si existen otras personas involucradas.

Las próximas audiencias imputativas permitirán conocer con mayor precisión qué conductas atribuyen los fiscales a cada uno de los detenidos. Mientras tanto, la investigación permanece abierta y continúa el análisis del material obtenido durante los procedimientos.

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