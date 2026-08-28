Una joven señalada como oriunda de Melincué fue encontrada con lesiones durante la mañana del jueves 27 de agosto a la vera de la Ruta Provincial 93, en el tramo comprendido entre Cañada del Ucle y Firmat. El episodio permanece bajo investigación y una de las hipótesis que comenzaron a analizar las autoridades es la posible existencia de un contexto de violencia de género.

El hallazgo se produjo durante las primeras horas de la mañana. De acuerdo con diferentes reportes periodísticos locales, automovilistas que transitaban por el sector dieron aviso a los servicios de emergencia al observar a la mujer en inmediaciones de la ruta.

La joven presentaba lesiones y fue trasladada al Hospital General San Martín de Firmat para recibir asistencia médica. El Correo de Firmat informó que ingresó alrededor de las 9:30 y que presentaba golpes en el rostro y la cabeza. Desde el centro de salud habrían considerado conveniente que permaneciera en observación, aunque posteriormente se retiró acompañada por un familiar.

Las circunstancias en las que la mujer llegó hasta ese sector de la Ruta 93 todavía no fueron determinadas públicamente. Tampoco existe información oficial difundida hasta el momento que permita establecer quién o qué produjo las lesiones.

En este marco, Sur24 informó durante la noche del jueves que la Justicia y la Policía comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un posible caso de violencia de género. Según esa publicación, en las actuaciones intervienen la Comisaría de la Mujer de Firmat y la Unidad Fiscal de la misma ciudad.

Por otro lado, las primeras coberturas difundidas durante el día señalaban que todavía se desconocía si habían participado terceras personas. Región 360 informó que la joven había sido hallada desorientada y con una lesión visible en el rostro, aunque remarcó que las causas del episodio eran desconocidas.

También existen diferencias entre las primeras versiones respecto de la eventual presentación de una denuncia. El Correo indicó que la joven no habría querido denunciar, mientras que Región 360 señaló inicialmente que todavía restaba establecer si se formalizaría una presentación. Se trata, por el momento, de información periodística que no fue acompañada por un comunicado oficial de la Fiscalía.

La investigación deberá determinar ahora cómo se produjeron las lesiones, reconstruir los movimientos previos al hallazgo y establecer si existió intervención de alguna otra persona. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas identificadas, demoradas o detenidas en relación con el episodio.