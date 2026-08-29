La provincia de Santa Fe inauguró este sábado 29 de agosto el estadio multipropósito Invencible Santa Fe, construido en el predio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en el sur de la capital provincial. El escenario será utilizado durante los XIII Juegos Suramericanos, que comenzarán el próximo 12 de septiembre.

El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, dirigentes deportivos y atletas. Después de la apertura oficial se desarrolló una jornada de la Copa Santa Fe de handball, utilizada como prueba de las instalaciones antes del certamen internacional.

La obra comenzó en mayo de 2025 y cuenta con capacidad para 3.472 espectadores, distribuidos en 3.332 lugares en tribunas y 140 en palcos. Además, dispone de sectores para deportistas, sala de conferencias, espacios adaptados para personas con movilidad reducida y 74 posiciones destinadas a periodistas y transmisiones.





Durante la ceremonia, Pullaro vinculó el nombre “Invencible” con la figura del brigadier Estanislao López y sostuvo que la continuidad del proyecto entre diferentes administraciones constituye una política de Estado. Además, reconoció el trabajo realizado durante gestiones anteriores para avanzar con la postulación y organización de los Juegos.

En este marco, el gobernador señaló que existieron dudas sobre la posibilidad de completar las obras y organizar el certamen dentro de los plazos previstos. La afirmación forma parte de la evaluación política realizada por el mandatario durante la inauguración.

Por otro lado, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que la intervención no quedó limitada al estadio. En la zona también se modificó la calle Raúl Tacca mediante la incorporación de un bulevar, ciclovía, veredas y doble sentido de circulación.

La infraestructura deportiva forma parte de un programa provincial más amplio. Según información oficial, Santa Fe destina alrededor de 90 millones de dólares a obras relacionadas con los Juegos en sus diferentes sedes, mediante financiamiento de CAF y aportes del Tesoro provincial. Esa cifra corresponde al conjunto de intervenciones y no exclusivamente al nuevo estadio.

Durante Santa Fe 2026, el Invencible concentrará todos los partidos de handball. La competencia femenina se disputará del 16 al 20 de septiembre y la masculina entre el 22 y el 26. Los Juegos reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Una vez terminado el torneo, el objetivo oficial es mantener el estadio en funcionamiento para actividades deportivas, recreativas, educativas y culturales. La utilización efectiva que tendrá después de septiembre será uno de los aspectos que permitirá evaluar el legado de la inversión.