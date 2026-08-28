La Policía de Investigaciones (PDI) del Distrito Firmat detuvo este jueves 27 de agosto a un joven de 22 años que era requerido por la Fiscalía de Vera en el marco de una investigación por un presunto delito contra la integridad sexual.

La causa fue informada bajo la calificación de “abuso sexual con acceso carnal calificado por la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años”. La existencia de la investigación y la detención no implican una determinación de responsabilidad penal, que deberá establecerse durante el proceso judicial.

Según publicó Región360, citando fuentes oficiales, la medida habría sido ordenada por la fiscal Paula Prieto. El detenido, identificado únicamente por sus iniciales M. R., es oriundo de la localidad santafesina de Calchaquí y actualmente se encontraba radicado en Firmat.

De acuerdo con la información disponible, efectivos de la PDI realizaron tareas de vigilancia en inmediaciones del domicilio donde residía el joven para establecer sus movimientos y concretar la medida solicitada por la Justicia.

Finalmente, fue localizado en la intersección de avenida Santa Fe y calle 25 de Mayo, en la ciudad de Firmat, donde se concretó la detención.

Luego del procedimiento, el joven fue trasladado al Hospital San Martín para realizar el examen médico correspondiente, una actuación habitual dentro de este tipo de procedimientos.

Posteriormente fue derivado a la División de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Sexual y Familiar (A.I.V.G.S.F.) y más tarde quedó alojado en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional VIII.

Hasta el momento no trascendieron públicamente mayores precisiones acerca de las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho investigado, la fecha del episodio, la edad exacta de la presunta víctima ni los elementos incorporados por la Fiscalía al expediente.

Además, no se conoció una versión de la defensa del detenido ni se informó oficialmente, en las fuentes consultadas, sobre la fecha de una eventual audiencia imputativa o de medidas cautelares.

En este marco, la investigación continuará bajo intervención de la Justicia de Vera. Cualquier atribución sobre la responsabilidad del detenido constituye por ahora una versión no confirmada judicialmente y deberá resolverse en las próximas instancias del proceso.