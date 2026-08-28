Siete personas fueron condenadas por la Justicia Federal de Venado Tuerto en el marco de una investigación por comercialización organizada de estupefacientes y transporte de droga que tuvo uno de sus episodios centrales sobre la Ruta Provincial 90, en cercanías de Elortondo.

Las sentencias fueron dictadas por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa mediante procedimientos abreviados, luego de homologar los acuerdos alcanzados entre la Fiscalía Federal y las defensas. Las penas establecidas van desde los tres hasta los siete años de prisión.

Según la investigación encabezada por los fiscales Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, el expediente alcanzó a un total de 12 personas y permitió reconstruir una estructura con conexiones en Venado Tuerto, Firmat y Cañada de Gómez.

Uno de los procedimientos determinantes ocurrió el 16 de noviembre de 2025. Personal de la UNIPROJUD Venado Tuerto y de la Sección Vial de Gendarmería Nacional interceptó un vehículo que circulaba por la Ruta 90, cerca de Elortondo.

En el automóvil viajaban dos personas identificadas como M.E. y C.A. Durante el procedimiento fueron secuestrados cuatro paquetes con aproximadamente 4,5 kilos de cocaína, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

A partir del avance de la causa también se realizaron allanamientos en seis viviendas y procedimientos en tres celdas de la Unidad Penitenciaria N°1 de Coronda y la Alcaidía de Melincué. Según indicaron los investigadores, algunas de las personas bajo investigación ya se encontraban detenidas.

En cuanto a las penas, C.A. y J.B. fueron condenados a siete años de prisión efectiva; L.A., a seis años; y A.C., a cinco años y seis meses. Esta última persona también fue declarada reincidente.

Por otro lado, J.C., C.E. y A.M. recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional, además de multas, costas y reglas de conducta.

La Justicia también dispuso el decomiso de dinero, motocicletas, teléfonos celulares, balanzas digitales y otros elementos secuestrados durante la investigación, junto con la destrucción de los estupefacientes.

Según la Fiscalía, la organización investigada habría operado entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, con diferentes niveles de participación vinculados al abastecimiento, transporte y comercialización de drogas. La identificación de Venado Tuerto como principal punto de venta corresponde a la hipótesis sostenida durante la investigación fiscal.

La causa todavía no está cerrada. Las otras cinco personas alcanzadas por la investigación no fueron condenadas en esta instancia y, de acuerdo con la información difundida, deberán ser convocadas a juicio oral y público. Hasta que exista una sentencia definitiva, mantienen su condición de acusadas y rige sobre ellas el principio de inocencia.