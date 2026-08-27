La Municipalidad de Casilda firmó un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para ejecutar trabajos de reacondicionamiento sobre un tramo de la Ruta Provincial 19-S. La intervención demandará una inversión superior a los $214 millones y contará con un plazo de ejecución previsto de 120 días.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Guillermo Franchella, el secretario de Gobierno, Horacio Distefano, y la secretaria de Planificación Territorial, Maricel Cervigni.

Según la información difundida por el gobierno municipal, el proyecto contempla distintas tareas sobre la calzada y sus alrededores con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y favorecer el escurrimiento del agua de lluvia.

Entre las intervenciones previstas se encuentra la extracción y distribución de suelo, trabajos de compactación y la conformación del gálibo del camino. Además, está proyectada la construcción de una nueva alcantarilla de hormigón.

Otro de los puntos incluidos será el retiro de bordos que actualmente interfieren con el drenaje del agua. En este marco, las tareas también alcanzarán las cunetas y diferentes sectores vinculados con el sistema de escurrimiento.

Desde el Municipio señalaron que la obra permitirá mejorar las condiciones generales de transitabilidad de la Ruta Provincial 19-S y responder a problemas relacionados con la acumulación de agua. Se trata, en ambos casos, de objetivos planteados oficialmente que deberán evaluarse una vez ejecutados los trabajos.

El monto destinado al proyecto supera los $214 millones. Por otro lado, se estableció un plazo de ejecución de 120 días, aunque la información difundida inicialmente no detalla una fecha concreta para el comienzo de las tareas.

Tampoco se identifica todavía en la información proporcionada a la empresa que tendrá a su cargo los trabajos. Una declaración posterior de la secretaria de Planificación Territorial, Maricel Cervigni, señaló que se prevé abrir una licitación para ejecutar la obra, mientras que los fondos serán administrados por el Municipio. Esa información fue brindada en una entrevista con un medio de Casilda.

Aunque algunas publicaciones periodísticas definieron la intervención como una “repavimentación”, el detalle técnico difundido oficialmente habla de reacondicionamiento, alteo y conformación del gálibo y no especifica la colocación de una nueva carpeta asfáltica. Por ese motivo, hasta que exista información técnica adicional, corresponde referirse al proyecto como una obra de reacondicionamiento vial.

Con el convenio firmado, la próxima instancia estará vinculada con la instrumentación y ejecución de los trabajos. El avance de la obra, los mecanismos de contratación y el cumplimiento del plazo de 120 días serán los principales puntos a seguir.