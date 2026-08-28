La provincia de Santa Fe tiene un nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos. El Senado dio sanción definitiva este jueves 27 de agosto a la iniciativa que había sido aprobada una semana antes por la Cámara de Diputados y que comenzará a modificar las reglas de competencia electoral de cara a los comicios de 2027.

Los 19 integrantes de la Cámara alta respaldaron el proyecto durante la votación en general. La iniciativa había llegado desde Diputados, donde obtuvo 43 votos afirmativos y cuatro negativos.

El tratamiento no estuvo exento de diferencias. Durante la votación en particular, los cinco senadores del Partido Justicialista rechazaron el artículo 44, uno de los puntos que concentró las principales discusiones políticas.

La disposición establece que una misma persona podrá presentarse como precandidata a gobernador en hasta tres fórmulas internas de una misma agrupación política, siempre acompañada por diferentes precandidatos a vicegobernador y respetando la paridad de género.

Cada fórmula competirá de manera independiente y los votos obtenidos no podrán acumularse, aun cuando compartan al mismo postulante para la Gobernación.

El presidente del bloque justicialista, Rubén Pirola, cuestionó ese mecanismo y sostuvo que representa una excepción dentro del régimen general de incompatibilidades previsto por la propia normativa. Además, manifestó diferencias con otros artículos y planteó que hubiera preferido contar con más tiempo para analizar el proyecto enviado por Diputados.

Por otro lado, desde Unidos destacaron el nivel de acuerdo alcanzado. El senador Rodrigo Borla señaló que la sanción permite avanzar con uno de los mandatos derivados de la reforma constitucional de 2025.

Esteban Motta, senador por el departamento San Martín y uno de los legisladores que participó de las negociaciones, sostuvo que la nueva legislación busca modernizar el sistema electoral y adecuarlo al esquema establecido por la Constitución provincial.

Felipe Michlig, presidente provisional del Senado, también destacó el respaldo conseguido y remarcó la decisión de reunir y actualizar normas electorales que se encontraban distribuidas en diferentes leyes y decretos.

La reforma contiene casi 300 artículos y establece un nuevo marco para la organización de las elecciones provinciales y municipales. La cifra exacta presenta diferencias en las informaciones difundidas tras la sesión, por lo que deberá cotejarse con la publicación definitiva de la norma.

La aprobación deja ahora abierta una nueva etapa: la reglamentación y aplicación efectiva de las modificaciones. El primer escenario electoral en el que buena parte de estas reglas tendrá impacto será el de 2027, cuando los santafesinos vuelvan a elegir autoridades provinciales y locales.