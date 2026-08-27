El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, mantuvieron este miércoles 26 de agosto una reunión en la Ciudad de Buenos Aires para evaluar el trabajo conjunto desarrollado durante 2026 y comenzar a diagramar las próximas acciones de seguridad en Santa Fe.

Del encuentro también participó el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, además de autoridades de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Uno de los puntos centrales fue la preparación del dispositivo para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se realizarán del 12 al 26 de septiembre y tendrán como principales sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela. La competencia reunirá a más de 4.000 deportistas de 15 países.

Según explicó Pullaro, el objetivo es reforzar la seguridad pública y profundizar la capacitación, la inteligencia criminal y la coordinación entre las distintas fuerzas antes del evento internacional.

Además, Nación y Provincia comenzarán a trabajar sobre el esquema previsto entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, un período que las autoridades consideran especialmente sensible. Pullaro señaló que pretenden utilizar la experiencia desarrollada durante el último verano, aunque los “resultados positivos” mencionados específicamente para diciembre y enero no fueron detallados durante la comunicación del encuentro y deben ser considerados una versión oficial no acompañada allí por cifras concretas.

El gobernador también ratificó la continuidad del Plan Bandera y del denominado “patrullaje en capas”. El Plan Bandera constituye un esquema de coordinación entre fuerzas provinciales y nacionales para desarrollar tareas preventivas, operativas y de inteligencia vinculadas principalmente con el crimen organizado.

Por otro lado, Cococcioni destacó la evolución de los indicadores de violencia y afirmó que Santa Fe transita el año con una de las cifras de homicidios más bajas registradas.

En este punto existen datos oficiales que permiten contextualizar la afirmación: el Observatorio de Seguridad Pública, integrado por el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad, registró 73 homicidios en toda la provincia durante el primer semestre de 2026. Según el organismo, fue el menor número para ese período en 25 años y representó una reducción del 67% frente a los 217 casos registrados entre enero y junio de 2023.

El próximo desafío inmediato será la seguridad de los Juegos Suramericanos. Después, la atención estará puesta en sostener los indicadores durante el verano y definir la participación de las fuerzas federales durante 2027.