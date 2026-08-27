Más de 30 organizaciones vinculadas con la protección y los derechos de los animales presentaron una iniciativa en la Legislatura de Santa Fe con el objetivo de prohibir los cotos de caza y las actividades comerciales asociadas al denominado turismo cinegético.

El planteo apunta especialmente a los servicios que ofrecen alojamiento, traslados, navegación, guías y jornadas de caza a turistas nacionales y extranjeros. Según explicaron sus impulsores, la propuesta no pretende alcanzar la caza destinada a la subsistencia, sino aquella realizada con objetivos recreativos y comerciales.

Natalia Palavicini, presidenta del Instituto de Derecho Animal, sostuvo que este tipo de emprendimientos transforma a los animales silvestres en parte de una oferta comercial destinada al entretenimiento. La afirmación corresponde a la posición de las organizaciones que promueven la iniciativa.

Según los impulsores, actualmente existen 11 empresas habilitadas para brindar servicios de turismo cinegético en Santa Fe y ocho estarían radicadas en el departamento San Javier. La cifra fue reproducida por distintos medios, aunque no pudo ser corroborada de manera independiente con un registro oficial actualizado entre la documentación consultada.

El debate se desarrolla sobre una actividad que actualmente cuenta con regulación provincial. La Ley Nº 4830 establece una prohibición general sobre la caza de fauna silvestre, pero contempla excepciones, entre ellas la caza deportiva. Además, durante 2026 el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático habilitó determinadas especies, períodos y departamentos para su práctica.

Por otro lado, la normativa provincial correspondiente a la caza de anátidos menciona expresamente a las empresas de turismo cinegético. Entre otras disposiciones, exige que reserven lugares para eventuales controles de agentes provinciales y establece requisitos para los servicios ofrecidos a turistas nacionales y extranjeros.

Hasta el momento, las coberturas consultadas no incorporan una respuesta de representantes de las empresas alcanzadas, asociaciones de cazadores o prestadores turísticos. Tampoco se difundió una posición específica del Ministerio de Ambiente sobre este nuevo planteo. Por lo tanto, cualquier evaluación económica o ambiental atribuida a esos sectores deberá considerarse pendiente.

La discusión no es nueva en Santa Fe. En 2024, la Cámara de Diputados ya había tratado pedidos de información vinculados con controles sobre cotos y denuncias relacionadas con turistas extranjeros que cazaban en la zona de San Javier.

Ahora, la nueva iniciativa deberá conseguir que un diputado o senador la tome e impulse formalmente para iniciar su recorrido parlamentario. En caso de avanzar, el debate enfrentará la propuesta proteccionista con el régimen que actualmente permite la caza deportiva bajo determinadas condiciones.