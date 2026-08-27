El Senado de la Nación aprobó este jueves los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, tribunal que revisa decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py.

La postulación de Bertuzzi fue aprobada con 44 votos afirmativos y 23 negativos. El rechazo provino del bloque peronista, que había anticipado sus cuestionamientos por los antecedentes vinculados con su llegada a la Cámara Federal durante la presidencia de Mauricio Macri.

Por otro lado, Yadarola formó parte del conjunto de 66 postulaciones que recibieron el acompañamiento unánime de los senadores presentes, con 66 votos afirmativos.

La sesión incluyó un total de 67 acuerdos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. Además, durante la jornada tomaron estado parlamentario nuevos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, que comenzarán ahora su recorrido por el Senado.

La importancia institucional de las designaciones de Bertuzzi y Yadarola está relacionada con las competencias de la Sala I. La Cámara Federal funciona como tribunal de alzada de los juzgados federales de primera instancia y puede revisar resoluciones vinculadas con investigaciones por corrupción, delitos económicos y lavado de activos, entre otros delitos federales.

En este marco, ante eventuales apelaciones, por ese tribunal podrían pasar resoluciones vinculadas con investigaciones como el caso $LIBRA y expedientes relacionados con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. Esto no implica que los nuevos integrantes deban intervenir necesariamente en cada uno de esos procesos.

Bertuzzi ya integra actualmente la Cámara Federal. En 2018 había sido trasladado junto con Pablo Bruglia durante el gobierno de Mauricio Macri, una decisión que posteriormente generó cuestionamientos políticos y judiciales. Ahora participó de un concurso del Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo.

Yadarola, en tanto, se desempeña como juez del fuero Penal Económico y también había integrado la terna elaborada en el proceso de selección. Entre sus antecedentes públicos aparece su participación en el viaje realizado en 2022 a Lago Escondido junto con otros magistrados, funcionarios y empresarios.

Además, fueron aprobadas postulaciones para distintos tribunales del país, entre ellas las de Agustín Rubiero, Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini.

Con el acuerdo otorgado por el Senado, el proceso continuará ahora con la formalización de los nombramientos por parte del Poder Ejecutivo.