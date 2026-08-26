El Gobierno de Santa Fe informó este miércoles una mejora en distintos indicadores de vacunación de la provincia, durante una jornada realizada en el Museo de la Constitución Nacional por el Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora.

La actividad fue encabezada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, junto a integrantes de los equipos de enfermería responsables de las estrategias de inmunización en el centro y norte provincial.

Según los registros difundidos por el Ministerio de Salud, durante 2025 varias de las vacunas esenciales aplicadas a menores de un año alcanzaron niveles superiores al 90 %. La Quíntuple llegó al 93,5 %; Neumococo, al 93,7 %; Meningococo, al 92,1 %; Rotavirus, al 91,2 %; IPV, al 93,4 %; y BCG, al 91,8 %. En el caso de Hepatitis B, el indicador fue del 89,3 %.

En los niños de un año, las cifras informadas fueron del 80,8 % para Triple Viral, 78,6 % para Neumococo y 81,6 % para Hepatitis A.

Además, la Provincia presentó los resultados de otras campañas desarrolladas durante 2026. La vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio llegó al 73 % de las personas gestantes, con 15.749 dosis aplicadas, cuatro puntos más que en igual período del año pasado.

La campaña antigripal, por su parte, alcanzó las 452.550 dosis y registró un incremento interanual del 18,3 %. En cuanto al dengue, Salud contabilizó 171.397 aplicaciones y una adherencia del 64,27 % para las segundas dosis.

Uno de los puntos centrales del balance fue Vax Team, la estrategia que articula acciones de los ministerios de Salud, Educación y Cultura para acercar la vacunación a las escuelas.

Durante el primer semestre de 2026, las coberturas correspondientes a niños de 5 años aumentaron entre aproximadamente cinco y seis puntos en vacunas como Triple Bacteriana Celular, Varicela e IPV.

Entre los chicos de 11 años también se registraron incrementos. La Triple Bacteriana Acelular pasó de 26,4 % a 33,5 %; VPH femenino, de 28,3 % a 33,3 %; y Meningococo, de 26 % a 32,5 %.

Ciancio atribuyó los resultados a una estrategia basada en llevar las vacunas fuera de los centros de salud y acercarlas a la comunidad. La afirmación sobre la incidencia directa de esa política corresponde a la evaluación realizada por el Gobierno provincial.

Por otro lado, desde Educación destacaron la participación de más de 1.700 escuelas primarias. La secretaria general del área, María Martín, señaló que las instituciones funcionan como articuladoras de las campañas sanitarias.

En este marco, la Provincia anticipó que desde septiembre buscará extender Vax Team al nivel inicial, mientras continúa el trabajo territorial en los distintos departamentos santafesinos.