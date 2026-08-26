River sigue con atención los últimos movimientos del mercado de pases europeo. Sin participar directamente de las negociaciones, el club podría obtener nuevos ingresos por Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Julián Álvarez, tres jugadores surgidos de sus divisiones inferiores y actualmente vinculados a posibles transferencias.

La situación más avanzada es la de Palacios. El mediocampista está cerca de dejar Bayer Leverkusen para continuar su carrera en Ipswich Town, recientemente ascendido a la Premier League. El acuerdo reportado contempla un pago de 22,5 millones de euros más otros cinco millones sujetos a variables. El futbolista deberá completar la revisión médica y los trámites contractuales antes de oficializar su llegada.

La operación también tendría un impacto directo en las finanzas del club de Núñez. Según informó La Página Millonaria, River percibiría aproximadamente 2,07 millones de euros: 1,03 millones correspondientes al mecanismo de solidaridad y una cifra similar por la cláusula del 10% sobre la plusvalía acordada con Bayer Leverkusen cuando transfirió al jugador en 2020.

Por otro lado, aparecen los casos de Enzo Fernández y Julián Álvarez, aunque ambos deben ser considerados por ahora como versiones no confirmadas en cuanto a sus eventuales transferencias.

Manchester City analiza avanzar por Enzo Fernández y Chelsea mantiene una valoración elevada por el mediocampista argentino. Medios ingleses señalan que una eventual propuesta podría llegar sobre el cierre del mercado, aunque hasta el momento no existe un acuerdo definitivo entre los clubes.

La situación de Julián Álvarez también continúa abierta. Barcelona mantiene su interés y su presidente, Joan Laporta, confirmó públicamente que la propuesta sigue vigente. Atlético de Madrid, por su parte, mantiene una postura firme respecto del delantero y las diferencias entre los clubes dificultan actualmente una negociación.

En este marco, River tiene motivos para seguir el mercado, pero el monto final todavía es incierto. La cifra de 15 millones de dólares mencionada en algunas estimaciones depende principalmente de que Enzo Fernández y Julián Álvarez sean transferidos por valores elevados.

Además, existe una precisión reglamentaria importante. FIFA establece que hasta el 5% del valor de una transferencia se distribuye mediante el mecanismo de solidaridad entre los clubes que participaron en la formación del jugador entre los 12 y los 23 años. Por lo tanto, ese porcentaje no corresponde necesariamente en su totalidad a River.

Con el mercado europeo entrando en sus últimos días, Núñez seguirá atento. Palacios podría generar el primer ingreso concreto, mientras que los casos de Enzo y Julián definirán si la recaudación termina convirtiéndose en una cifra considerablemente mayor.