Boca Juniors confirmó su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 después de derrotar este martes por 4-0 a Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena había ganado 3-1 en la ida y cerró la eliminatoria con un resultado global de 7-1.

El dato representa una corrección respecto de algunas primeras publicaciones del partido, que consignaron un acumulado de 6-1. La información oficial de CONMEBOL establece que la serie terminó 7-1 a favor de Boca.

El conjunto argentino tomó la iniciativa desde los primeros minutos y comenzó a generar situaciones ante el arco defendido por Nelson Ferreira. Sin embargo, Recoleta también tuvo una oportunidad clara durante la primera mitad, neutralizada por el arquero Álvaro Montero.

La apertura llegó a los 30 minutos. Tras una acción ofensiva por el sector izquierdo, Santiago Ascacíbar apareció dentro del área y convirtió de cabeza el 1-0. El mediocampista volvió así a marcar contra el conjunto paraguayo, luego de haber anotado también en el partido de ida.

Antes del descanso apareció Sebastián Villa. El delantero aprovechó el rebote que dejó Ferreira tras su primer remate y convirtió el segundo tanto. Fue su primer gol desde que comenzó su nueva etapa en Boca.

La diferencia se amplió rápidamente en el complemento. A los seis minutos, Miguel Merentiel recibió luego de una recuperación de Milton Delgado y definió ante el arquero para establecer el 3-0. Con la serie resuelta, Arruabarrena comenzó a modificar el equipo y permitió el ingreso de Enner Valencia, quien disputó sus primeros minutos oficiales con la camiseta azul y oro.

El cuarto llegó mediante Alan Velasco, quien avanzó por derecha, superó a su marcador y convirtió el resultado definitivo. CONMEBOL destacó además que Boca terminó el encuentro con 11 remates al arco y consiguió su triunfo como visitante por mayor diferencia en la historia de su participación en la Sudamericana.

Por otro lado, Recoleta cerró su primera participación internacional después de haber ganado su grupo, en el que terminó por encima de Santos y San Lorenzo.

Boca ya tiene definido su próximo desafío. São Paulo será su rival en los cuartos de final, luego de eliminar a Bolívar tras ganar 3-1 la revancha en Brasil. De esta manera, el equipo argentino continuará su camino continental frente a uno de los clubes tradicionales del fútbol brasileño