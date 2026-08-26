Kylian Mbappé tuvo una noche determinante en el Santiago Bernabéu. El delantero francés convirtió un hat-trick en la victoria de Real Madrid por 4-1 frente a Real Sociedad, por la segunda fecha de LaLiga 2026/27, y posteriormente recibió elogios de José Mourinho, quien disputó su primer encuentro como local desde que inició su segundo ciclo al frente del conjunto español.

El partido no resultó sencillo desde el comienzo. Real Madrid encontró la ventaja cerca de los 40 minutos a través de Mbappé, aunque Luka Sučić respondió pocos minutos después y estableció el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso. Durante esa primera mitad, el conjunto visitante consiguió generar dificultades mediante ataques rápidos y el público del Bernabéu manifestó su disconformidad en algunos pasajes.

En el segundo tiempo cambió el desarrollo. Mbappé volvió a convertir para colocar al Madrid nuevamente en ventaja y, posteriormente, Vinícius Júnior amplió la diferencia. El francés apareció otra vez sobre el tramo final y completó su triplete para establecer el 4-1 definitivo.

La producción individual provocó una referencia particular de Mourinho en conferencia de prensa. Aunque señaló que habitualmente evita centrarse en futbolistas de manera individual, calificó como extraordinaria la actuación de su delantero.

“Lo que Kylian ha hecho es de locos”, expresó el portugués, que también destacó su capacidad para retroceder, asociarse con Vinícius y Jude Bellingham y participar de la construcción ofensiva.

Además, Mourinho evitó establecer una comparación directa con Cristiano Ronaldo, una de las figuras de su anterior etapa en el club. El entrenador remarcó que Mbappé posee capacidad goleadora, pero puso especialmente el foco en su influencia dentro del funcionamiento colectivo.