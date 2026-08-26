El fenómeno de El Niño vuelve a encender las alertas en Argentina ante la posibilidad de que alcance una intensidad significativa y provoque un aumento de las precipitaciones en distintas regiones del país.

Según la información difundida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existe más de un 90% de probabilidades de que El Niño alcance una categoría fuerte. Los especialistas advierten que, bajo determinadas condiciones, podría convertirse en uno de los episodios más intensos registrados.

Entre las zonas que podrían sentir con mayor fuerza sus efectos aparece el Litoral argentino, donde se encuentra Santa Fe, además de buena parte de la cuenca del Plata.

Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, explicó a Noticias Argentinas que El Niño corresponde a la fase cálida del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), relacionado con variaciones en la temperatura del océano Pacífico ecuatorial.

Ese calentamiento modifica los patrones de circulación atmosférica y puede provocar cambios importantes en las precipitaciones.

Para Argentina, uno de los principales riesgos se concentra en el Litoral. Un aumento sostenido de las lluvias podría generar crecidas en los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú, además de anegamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

También podrían registrarse mayores precipitaciones en sectores del centro y norte del país.

En la Pampa Húmeda, el fenómeno cobra especial importancia por su impacto sobre las zonas productivas. Los excesos de agua pueden generar anegamientos de campos, complicaciones en caminos rurales y pérdidas para el sector agropecuario.

Para el sur de Santa Fe, el escenario requiere especial seguimiento debido a la presencia de amplias áreas agrícolas, canales, bajos naturales y sectores urbanos que históricamente pueden presentar dificultades ante períodos prolongados de lluvias.

Gulizia remarcó además la importancia de los sistemas de alerta temprana y de la coordinación entre el Servicio Meteorológico Nacional, organismos provinciales, municipios, comunas y áreas de Protección Civil.

“Los eventos extremos cada vez son más frecuentes y más intensos”, sostuvo la especialista, quien planteó la necesidad de reforzar los recursos humanos, la infraestructura y la tecnología destinada a anticipar situaciones meteorológicas adversas.

El comportamiento definitivo de El Niño dependerá de su evolución durante los próximos meses. Por ese motivo, los pronósticos estacionales y las actualizaciones de los organismos meteorológicos serán claves para determinar la magnitud real de sus efectos.