El gasto público nacional volvió a mostrar una reducción durante julio, aunque no todas las partidas siguieron la misma tendencia. Mientras el gasto primario cayó un 7% interanual en términos reales, los recursos destinados a las universidades nacionales registraron un incremento del 8,3%.

Los datos surgen de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó la ejecución presupuestaria del séptimo mes de 2026.

De los 16 componentes evaluados, cinco tuvieron aumentos reales respecto de julio del año pasado y once registraron caídas.

Entre los rubros que más crecieron aparecen otros gastos corrientes, con un 36,3%; las transferencias a universidades, con 8,3%; y el gasto de capital de Nación, con un incremento del 8%. También aumentó 3,8% la partida correspondiente a la Asignación Universal para Protección Social.

Más recursos para las universidades

El incremento se produce en medio del conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario por la aplicación de la Ley de Financiamiento.

En julio, mediante el Decreto 594/2026, el Presupuesto fue modificado para incorporar $1,33 billones adicionales al programa de Desarrollo de la Educación Superior, fundamentalmente para transferencias a universidades nacionales y, en menor medida, becas.

La medida también quedó atravesada por el proceso judicial iniciado en torno al financiamiento universitario.

El 25 de junio, la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario presentado por el Gobierno y dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar determinados artículos de la Ley 27.795 vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de partidas universitarias.

Sin embargo, el máximo tribunal no resolvió todavía la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la normativa.

Para este viernes 21 de agosto está prevista una audiencia judicial con representantes del Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires para intentar avanzar en el conflicto.

Fuerte caída de los recursos destinados a provincias

El escenario fue diferente para las administraciones provinciales.

Según IARAF, las transferencias corrientes a provincias tuvieron en julio una caída real interanual del 38,6%.

El gasto de capital destinado a las provincias también disminuyó, con una baja del 8,1%.

Se trata de un dato relevante para Santa Fe y el resto de las jurisdicciones, en momentos en que los gobernadores mantienen reclamos ante Nación por la distribución de recursos y el financiamiento de distintas áreas.

También se redujeron los subsidios a servicios públicos. Los destinados a energía retrocedieron 20% interanual en julio, mientras que los correspondientes al transporte disminuyeron 11,7%.

Por su parte, el gasto en jubilaciones y pensiones registró una baja del 4,8%, mientras que los salarios de la administración pública nacional descendieron 3,9% en términos reales.

Qué ocurrió durante los primeros siete meses

Entre enero y julio de 2026, el gasto primario nacional acumuló una reducción real del 2,8% respecto del mismo período del año pasado.

En ese período, las transferencias a universidades aumentaron 9,9%, mientras que los subsidios a la energía crecieron 39,3%, la AUH avanzó 3,8% y las jubilaciones contributivas aumentaron 1,9%.

Del otro lado, las transferencias corrientes a las provincias acumularon una reducción del 37,6%.

Los números reflejan que el Gobierno nacional mantiene su política de reducción del gasto, aunque con comportamientos diferentes según cada área y con el financiamiento universitario condicionado además por decisiones legislativas y judiciales.