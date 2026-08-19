La evolución del mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos económicos para el Gobierno de Javier Milei. Mientras la actividad muestra crecimiento respecto del año pasado, el empleo asalariado privado registrado continúa por debajo de los niveles existentes antes del cambio de administración y la informalidad ganó terreno.

El diagnóstico fue planteado este miércoles por Bloomberg, que situó la falta de generación de empleo formal como un potencial problema político para el Presidente de cara a las elecciones de 2027. Sin embargo, los datos requieren una distinción: no existe por el momento un aumento estadísticamente significativo de la tasa general de desempleo en la comparación interanual, aunque sí una reducción del empleo privado registrado y un incremento de la informalidad.

Según el INDEC, la desocupación alcanzó el 7,8% durante el primer trimestre de 2026, frente al 7,9% registrado en igual período del año pasado. Al mismo tiempo, la informalidad laboral llegó al 44,2%, 2,2 puntos porcentuales más que un año antes.

Por otro lado, los registros administrativos muestran mayores dificultades dentro del empleo privado formal. En julio, un relevamiento realizado sobre estadísticas de la Secretaría de Trabajo ubicaba en 235.419 la pérdida de puestos asalariados privados desde noviembre de 2023 hasta abril de este año. Durante mayo se produjo una nueva reducción, cercana a 9.000 puestos. Bloomberg estima la caída acumulada en aproximadamente 241.000 empleos, aunque existen diferencias según el período y la serie utilizada.

La situación también alcanza al entramado empresarial. Fundar informó que en mayo había 30.633 empleadores menos que en noviembre de 2023, equivalente a una reducción del 6%. Además, 23 de las 24 provincias registraron una caída desde el comienzo de la actual administración, con Neuquén como excepción.

El fenómeno se produce mientras la economía presenta números positivos en términos agregados. El PIB creció 2,3% interanual durante el primer trimestre de 2026, aunque la industria manufacturera retrocedió 1,7%. En mayo, el crecimiento interanual del nivel de actividad se desaceleró al 0,2%, con fuertes diferencias entre sectores: minería avanzó 15,7%, mientras la industria cayó 5,6%.

En este marco, uno de los interrogantes hacia 2027 será si la estabilización macroeconómica consigue traducirse en inversión y nuevos puestos de trabajo asalariado. Bloomberg considera que esa evolución puede adquirir peso electoral. Por ahora, esa consecuencia constituye una proyección política y no un resultado confirmado.