Cristian “Pity” Álvarez presentó este miércoles a sus nuevos abogados defensores en el juicio que enfrenta por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. A raíz del cambio en la representación legal, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires suspendió la audiencia prevista para este miércoles 19 de agosto.

Los nuevos defensores son Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro. Este último ya había representado al músico durante el comienzo de la investigación judicial, aunque posteriormente había renunciado.

La audiencia suspendida contemplaba la declaración de cuatro policías convocados como testigos en el proceso.

Según lo informado, el debate oral continuará el miércoles 26 de agosto, cuando se retomaría la recepción de testimonios.

Queijeiro se reunió con Álvarez durante la noche del martes para analizar el estado de la causa y los próximos pasos de la defensa. Hasta ahora, el artista estaba siendo representado por un defensor oficial.

En la presentación realizada ante el tribunal, los nuevos abogados solicitaron tiempo para estudiar el expediente, analizar las pruebas reunidas y definir la estrategia que utilizarán durante el juicio.

La defensa sostuvo que necesita un plazo que permita tomar conocimiento de “la totalidad de las actuaciones” y garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Por su parte, Álvarez manifestó que Baños y Queijeiro son abogados de su “exclusiva confianza” y solicitó formalmente que sean reconocidos como sus representantes durante el proceso.

El juicio continuará ahora sujeto al nuevo cronograma dispuesto por el tribunal.