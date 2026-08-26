El futuro de Julián Álvarez volvió a generar tensión entre Atlético de Madrid y Barcelona cuando quedan pocos días para el cierre del mercado de pases europeo. Después de que Joan Laporta ratificara públicamente el interés del club catalán, desde la institución madrileña transmitieron una posición contundente: actualmente no contemplan negociar al delantero argentino con el Barça.

La respuesta rojiblanca fue difundida por el diario Marca a través de fuentes del Atlético. Desde el club sostienen que la exposición del caso provocó consecuencias económicas y sociales y afirmaron que existe “0% de posibilidades” de transferir a Álvarez al Barcelona. También cuestionaron versiones difundidas durante los últimos meses alrededor de la negociación.

La precisión resulta importante: aunque diferentes medios calificaron las declaraciones como un comunicado, la postura fue inicialmente transmitida a Marca y no aparece, hasta el momento de esta revisión, como un comunicado institucional publicado en la página oficial del Atlético.

El nuevo capítulo comenzó durante la mañana del miércoles, cuando Julián no participó del entrenamiento dirigido por Diego Simeone. El Atlético informó que el argentino sufrió una “indisposición”, descartando que la ausencia respondiera a un acto de rebeldía relacionado con su futuro.

La situación se produjo pocos días después del partido contra Villarreal, en el que el atacante recibió silbidos de un sector de los hinchas rojiblancos. Pese al escenario generado alrededor de su continuidad, Álvarez mantiene contrato con Atlético hasta 2030.

Por otro lado, Laporta volvió a dejar abierta la posibilidad de una operación. El presidente de Barcelona confirmó que siguen interesados en el campeón del mundo y señaló que la institución catalana mantiene una propuesta para incorporarlo.

Respecto del dinero involucrado, existen diferencias entre las publicaciones. Algunas versiones sitúan una posible operación cerca de los 150 millones de euros, mientras que AS informó anteriormente sobre una oferta de Barcelona de 100 millones pagaderos en diferentes plazos. Ante esa diferencia, la cifra debe considerarse una versión no confirmada.

Además, Arsenal aparece mencionado como otra alternativa para el argentino. Sin embargo, tampoco existe hasta ahora una confirmación oficial de una propuesta aceptada o de una negociación definitiva entre los clubes.

En este marco, el escenario inmediato continúa abierto respecto de la permanencia de Julián en Madrid, pero cerrado —al menos según la posición pública actual del Atlético— para una transferencia al Barcelona. El próximo movimiento del delantero y su eventual regreso al trabajo con el plantel serán seguidos especialmente antes del encuentro del sábado frente a Sevilla y del cierre del mercado.