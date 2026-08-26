Manchester City confirmó este miércoles la incorporación del mediocampista marroquí Ayyoub Bouaddi, una de las principales apariciones juveniles del fútbol europeo y una pieza que se suma a la reconstrucción del plantel conducido por Enzo Maresca.

El futbolista, de 18 años, llega procedente del Lille de Francia y firmó un contrato por cinco temporadas, hasta mediados de 2031. El club inglés no comunicó oficialmente el monto de la transferencia, aunque diferentes medios europeos coinciden en que la operación alcanzaría los 100 millones de euros entre una suma fija y diferentes variables.

Según las cifras publicadas durante los días previos al anuncio, Manchester City habría acordado pagar 95 millones de euros y otros cinco millones sujetos al cumplimiento de determinados objetivos. De confirmarse esos valores definitivos, Bouaddi se convertiría en el adolescente más caro contratado por un club de la Premier League.

La llegada se produce en medio de una renovación profunda del mediocampo del conjunto inglés. Rodri dejó el club durante este mercado, mientras que también se produjeron otras salidas importantes. En ese contexto, distintos medios europeos presentan a Bouaddi como uno de los jugadores elegidos para cubrir parte del espacio dejado por el mediocampista español.

Sin embargo, Manchester City no definió oficialmente al marroquí como "el reemplazante de Rodri". El club destacó principalmente su juventud, capacidad técnica y proyección.

Bouaddi llega a Inglaterra después de disputar 96 encuentros con Lille desde su aparición en el primer equipo. Debutó profesionalmente en 2023, pocos días después de cumplir 16 años, y rápidamente comenzó a ganar protagonismo en el fútbol francés.

Además, su nombre adquirió mayor exposición internacional durante el Mundial 2026. El volante fue titular en cinco de los seis encuentros disputados por Marruecos y formó parte del equipo que alcanzó los cuartos de final.

El nuevo jugador utilizará la camiseta número 32, dorsal que también llevó durante su etapa en Lille y que tuvo entre sus anteriores propietarios en el City al argentino Carlos Tevez.

Por otro lado, la incorporación no necesariamente cerraría el mercado para Manchester City. Medios ingleses y argentinos sostienen que el club mantiene interés en Enzo Fernández, actualmente en Chelsea. Por el momento, cualquier eventual oferta o acuerdo por el argentino debe considerarse una versión no confirmada.

Con Bouaddi ya oficializado, Maresca suma una nueva alternativa para un mediocampo que atraviesa una transformación importante. Los próximos partidos comenzarán a determinar qué función tendrá el marroquí y cuánto tiempo necesitará para adaptarse a la Premier League.