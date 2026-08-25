La ciudad de Firmat implementará desde el martes 1° de septiembre una nueva etapa de su Plan de Reingeniería de Tránsito, que modificará la circulación sobre Juan B. Justo y Lisandro de la Torre, en el sector comprendido entre la colectora de la Ruta Provincial 93 y Almirante Brown.

Según informó el Gobierno Municipal y publicó Región 360, Juan B. Justo quedará habilitada en un único sentido desde la colectora de Ruta 93 hacia Almirante Brown. En sentido contrario funcionará Lisandro de la Torre, que permitirá circular desde Almirante Brown hacia la colectora.

Por otro lado, calle Azcuénaga conservará el doble sentido de circulación, por lo que no habrá modificaciones en ese aspecto.

Durante los primeros días de aplicación, inspectores municipales recorrerán el sector en diferentes horarios con el objetivo de informar a los conductores y acompañar la adaptación al nuevo esquema. La información difundida hasta el momento no precisa si existirá un período especial sin sanciones.

La medida forma parte de un proceso de reorganización de la movilidad urbana que Firmat viene desarrollando desde hace varios años. El municipio suscribió en 2023 un convenio con el Automóvil Club Argentino para realizar un estudio de la circulación de la ciudad y definir alternativas para diferentes sectores.

Ese trabajo incluyó censos sobre los principales recorridos, el tipo de vehículos utilizados y el movimiento de bicicletas. En noviembre de 2023, el ACA entregó un primer diagnóstico, mientras que en abril de 2024 presentó el informe final con propuestas vinculadas a sentidos de circulación, estacionamiento, bicisendas e intersecciones consideradas conflictivas.

Desde entonces fueron aplicándose distintas etapas. Entre otras intervenciones, hubo modificaciones en calles de barrio La Quemada, en San Martín y posteriormente en Santa Fe, Remedios de Escalada, Carlos Casado, Hipólito Yrigoyen, San Juan y San Luis.

En este marco, la incorporación de Juan B. Justo y Lisandro de la Torre continúa con la utilización de pares de calles con sentidos opuestos, un mecanismo que ya había sido recomendado por los especialistas del ACA en intervenciones anteriores de la ciudad.

La principal recomendación para quienes circulen habitualmente por ese sector será prestar atención a la nueva señalización desde el 1° de septiembre. Hasta el momento no fueron difundidas nuevas modificaciones adicionales vinculadas con esta etapa.