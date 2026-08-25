Manchester City avanzó por una de las figuras jóvenes del fútbol brasileño y alcanzó un acuerdo con Palmeiras para incorporar a Allan Elias, futbolista de 22 años que puede desempeñarse como extremo y volante ofensivo. De acuerdo con distintas publicaciones brasileñas y británicas, la operación puede alcanzar los 40 millones de euros.

La estructura económica difundida por medios cercanos a la negociación establece un pago de 37,5 millones de euros garantizados y otros 2,5 millones sujetos al cumplimiento de diferentes objetivos. De esta manera, la transferencia podría llegar a los 40 millones. El dato marca una diferencia respecto de algunas primeras versiones que hablaban de 40 millones fijos más adicionales.

El acuerdo entre los clubes está encaminado, aunque todavía quedan formalidades. Allan deberá completar los exámenes médicos antes de terminar el proceso de incorporación al conjunto inglés. Además, las informaciones provenientes de Brasil señalan que Palmeiras recibirá el 90% de los montos correspondientes, mientras que Figueirense conserva una participación económica.

Allan llegó a las divisiones juveniles del Palmeiras en 2019 y debutó en Primera División en enero de 2025. Desde entonces disputó 96 partidos oficiales, con nueve goles y 12 asistencias. En la actual temporada registra seis tantos y cinco pases de gol y se convirtió en una de las alternativas habituales del entrenador Abel Ferreira.

Su capacidad para jugar por la banda derecha, actuar por dentro y participar tanto de la generación como de la recuperación permitió que ocupara diferentes posiciones en el esquema del conjunto paulista. En este marco, clubes europeos ya habían seguido su evolución antes de que Manchester City acelerara las negociaciones durante los últimos días del mercado.

La operación también vuelve a conectar a Manchester City y Palmeiras. Ambos clubes ya habían negociado el traspaso del defensor Vitor Reis, mientras que la institución brasileña mantiene en los últimos años una política de importantes ventas de futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores.

Por otro lado, distintos medios británicos ubican a Allan como una alternativa para cubrir el lugar que dejaría Savinho, cuyo futuro aparece vinculado al Tottenham. Esa consideración, sin embargo, debe tomarse como una versión de mercado y no como una definición oficial del cuerpo técnico.

Con el acuerdo económico establecido, los próximos pasos serán completar la revisión médica, firmar el contrato y formalizar la transferencia. Según las informaciones publicadas, el vínculo del brasileño con Manchester City se extendería por cinco temporadas.