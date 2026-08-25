Germán Pezzella dejó oficialmente de ser jugador de River. El defensor de 35 años y la institución de Núñez acordaron finalizar anticipadamente el contrato que tenía vigencia hasta diciembre de 2027, cerrando así su segunda etapa con la camiseta del Millonario. River confirmó que la rescisión se produjo “de común acuerdo”.

La despedida comenzó en las redes sociales del propio futbolista. Pezzella publicó una fotografía besando el escudo de River y acompañó la imagen con un breve mensaje dirigido a los hinchas: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”. Poco después, el club formalizó la desvinculación y destacó que el marcador central consiguió cinco títulos durante sus dos ciclos en la institución.

La decisión termina con varios meses de incertidumbre. Desde el inicio del segundo semestre, el campeón del mundo con la Selección Argentina no formaba parte de la planificación de Eduardo Coudet. River había informado en junio que una serie de futbolistas no integraría la pretemporada del plantel profesional y Pezzella quedó dentro de ese grupo. Desde entonces trabajó en el predio de Cantilo junto a otros jugadores que también buscaban resolver su futuro.

Su situación deportiva también estuvo atravesada por una lesión de consideración. En agosto de 2025 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y permaneció aproximadamente ocho meses fuera de las canchas. Recién pudo volver a competir en abril de este año, frente a Blooming por la Copa Sudamericana.

Por otro lado, distintos medios señalan que River deberá desembolsar alrededor de dos millones de dólares como parte del acuerdo de salida. El monto no fue informado por el club y, por lo tanto, debe considerarse una versión no confirmada oficialmente.

El futuro del defensor permanece abierto. El Gráfico informó sobre sondeos provenientes de Emiratos Árabes, aunque no existe hasta ahora una negociación confirmada públicamente ni un nuevo club anunciado.

También circuló la posibilidad de que evalúe finalizar su carrera profesional a los 35 años. Se trata, por el momento, de una versión no confirmada: Pezzella no comunicó públicamente una decisión en ese sentido

En este marco, la única certeza es que el defensor quedó con libertad para negociar su próximo paso. Después de dos etapas en River y de un último semestre sin lugar en el plantel principal, deberá definir ahora si continúa su carrera en otro club o si la rescisión marcó el cierre de su recorrido profesional.