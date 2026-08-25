El futuro de Gabriel Ávalos volvió a quedar en el centro del mercado de pases de Independiente. Olimpia de Paraguay avanzó en las gestiones para incorporar al delantero de 35 años y su presidente, Rodrigo Nogués, confirmó públicamente que mantiene conversaciones con el futbolista y su representante. Sin embargo, la operación todavía no está cerrada.

“Tenemos conversaciones avanzadas con Gabriel y su representante”, señaló Nogués en diálogo con Cardinal Deportivo. El dirigente explicó además que la intención del conjunto paraguayo es intentar resolver la incorporación durante este mercado, aunque dejó abierta otra alternativa: sumarlo en enero de 2027.

La situación contractual es un punto central. Ávalos tiene vínculo con Independiente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que una salida inmediata requiere un entendimiento con el club de Avellaneda. En cambio, si no renueva, el escenario contractual será diferente una vez finalizado el vínculo.

Desde Olimpia remarcaron que todavía no existe una definición. Nogués sostuvo que la posibilidad es concreta, pero aclaró que no hay acuerdo cerrado y señaló que el mercado paraguayo transita sus últimos días.

Además, el delantero recibió sondeos desde Brasil. El propio presidente de Olimpia reconoció tener información sobre un acercamiento de Vasco da Gama, aunque hasta el momento tampoco se anunció una negociación concluida con el conjunto brasileño.

Por otro lado, Ávalos continúa trabajando con el plantel de Independiente. Después del empate ante Independiente Rivadavia, el entrenador Jadson Viera destacó la actitud del atacante pese a las versiones sobre una posible transferencia. Según recordó TyC Sports, el técnico señaló que el jugador lleva varias semanas rodeado de rumores sobre su futuro, pero mantiene su predisposición dentro del equipo.

También comenzaron a circular versiones sobre las condiciones económicas de una eventual transferencia. Medios partidarios de Independiente mencionaron una posible compensación vinculada a una deuda por Facundo Zabala y un resarcimiento adicional. Esos números constituyen, por el momento, una versión no confirmada oficialmente por ninguno de los clubes.

Ávalos llegó al Rojo en enero de 2024 y, de acuerdo con las estadísticas publicadas por TyC Sports, acumula 109 encuentros y 33 goles con la camiseta de Independiente.

Las próximas jornadas serán determinantes. Olimpia hizo público su interés, pero todavía resta saber si podrá llegar a un acuerdo que permita la salida inmediata del delantero o si las conversaciones quedarán postergadas para comienzos de 2027.