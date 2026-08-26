Julián Álvarez no participó este miércoles del entrenamiento del Atlético de Madrid en el Centro Deportivo de Majadahonda. Según informó el club español, el delantero argentino quedó al margen por una “indisposición”, en una jornada que marcó el regreso del plantel al trabajo después del empate 2-2 frente a Villarreal.

La ausencia tuvo una repercusión mayor por producirse en medio de las versiones sobre el futuro del atacante cordobés. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que vincule su falta a la práctica con una eventual negociación para abandonar el club. EFE y medios españoles coincidieron en señalar que la explicación suministrada por Atlético fue exclusivamente médica.

Algunos medios indicaron que el futbolista atravesó un malestar estomacal, aunque el Atlético no difundió un parte médico con mayores precisiones. En este marco, su evolución será seguida durante las próximas jornadas y existe expectativa de que pueda estar disponible para el partido del sábado ante Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El delantero había regresado a la competencia el domingo frente a Villarreal. Ingresó durante el segundo tiempo luego de haber completado un período especial de preparación tras disputar el Mundial con la Selección Argentina. El club había informado el 10 de agosto que Álvarez y otros internacionales realizarían cargas específicas antes de incorporarse plenamente al grupo.

Su reaparición estuvo acompañada por silbidos provenientes de un sector del estadio. Posteriormente, el atacante se retiró directamente hacia el vestuario. Diego Simeone explicó después del encuentro que esa determinación había sido tomada por el propio Atlético y no por el futbolista. Además, el entrenador sostuvo públicamente que el equipo necesita jugadores de la jerarquía de Álvarez y remarcó la necesidad de “cuidarlo”.

Por otro lado, continúa abierto el capítulo relacionado con el mercado de pases. Álvarez tiene contrato hasta junio de 2030, mientras Barcelona aparece desde hace meses como uno de los clubes interesados. Distintos medios españoles informaron que Atlético rechazó una propuesta cercana a los 100 millones de euros. También reapareció Arsenal como posible destino. Ambos escenarios permanecen sujetos a negociaciones y deben considerarse versiones no confirmadas oficialmente por los clubes involucrados.

Atlético afrontará ahora la preparación para visitar al Sevilla, actual líder de LaLiga por diferencia de gol. La situación deportiva de Álvarez dependerá primero de su recuperación, mientras el mercado europeo entra en sus últimos días y mantiene abierta la discusión sobre su futuro.