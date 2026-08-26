Boca comenzó a mirar septiembre con la expectativa de recuperar dos alternativas importantes para el plantel de Rodolfo Arruabarrena. Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia continúan con sus procesos de rehabilitación y, de mantenerse la evolución prevista, podrían reincorporarse progresivamente al trabajo junto al resto del grupo durante el próximo mes.

Por el momento, se trata de una estimación y no existe una fecha oficial para sus regresos. Los dos casos, además, presentan características diferentes y serán evaluados de manera individual antes de recibir el alta futbolística.

Bareiro atraviesa una recuperación que tuvo distintos capítulos durante los últimos meses. El delantero paraguayo sufrió un doble desgarro durante la eliminación del Torneo Apertura frente a Huracán, en mayo, lesión que también le impidió participar de los últimos compromisos de Boca por la Copa Libertadores.

Tras superar aquel inconveniente, comenzó la preparación para el segundo semestre junto al plantel. Sin embargo, pocos días antes del encuentro frente a Sarmiento por Copa Argentina apareció un nuevo problema: una hernia de disco lumbar.

El atacante se sometió a un bloqueo lumbar y decidió continuar con un tratamiento conservador, sin intervención quirúrgica. Actualmente realiza ejercicios progresivos y algunos trabajos livianos sobre el campo. Su evolución es seguida de cerca debido a que este tipo de afecciones puede presentar variaciones en los niveles de dolor y movilidad.

En este marco, Boca incorporó a Enner Valencia para ampliar las alternativas ofensivas mientras Bareiro permanece fuera de competencia.

La situación de Battaglia requiere todavía mayor cautela por el tiempo que lleva sin competencia oficial. El mediocampista disputó su último encuentro en diciembre de 2025, cuando ingresó durante la semifinal del Torneo Clausura frente a Racing.

Durante la pretemporada se agravó una tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho y el 2 de febrero fue sometido a una intervención quirúrgica. Desde entonces atravesó diferentes etapas de rehabilitación y fortalecimiento.

Actualmente combina ejercicios en gimnasio con trabajos controlados sobre el campo. Después de nueve meses sin actividad oficial, una eventual reincorporación al grupo no implicará necesariamente su regreso inmediato a la competencia, ya que también deberá completar una puesta a punto física y futbolística.

Para Arruabarrena, recuperar a ambos ampliaría las posibilidades de rotación en dos sectores diferentes del equipo. Sin embargo, Boca mantiene la cautela: septiembre aparece como el período proyectado para sus regresos, pero la disponibilidad definitiva dependerá de la evolución médica y de cómo respondan cuando aumenten las cargas de entrenamiento.