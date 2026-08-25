El intendente de Villa Cañás, Tito Gizzi, aseguró que el municipio viene realizando diferentes trabajos preventivos ante la posibilidad de que durante los próximos meses se registren lluvias intensas en la región.

Durante una entrevista, el mandatario local explicó que las tareas se concentran principalmente en mejorar el escurrimiento del agua, mantener caminos rurales y profundizar cunetas y canales en distintos sectores de la ciudad.

“Villa Cañás hoy está preparada”, sostuvo Gizzi, aunque reconoció que una precipitación extraordinaria podría superar cualquier infraestructura. “Si llueven 200 milímetros de golpe, no hay drenaje que aguante”, señaló.

🌧️ Obras para mejorar el escurrimiento

Entre los trabajos realizados, mencionó las intervenciones sobre la colectora paralela a la Ruta Provincial 94, donde se colocaron tubos y estructuras destinadas a facilitar la salida del agua proveniente de diferentes sectores urbanos.

También destacó obras sobre las avenidas 50, 64 y 71, además de intervenciones en caminos rurales y sectores cercanos a campos productivos.

Gizzi indicó que el municipio espera contar con una retroexcavadora de la Provincia para profundizar y limpiar canales ubicados en cercanías de la Ruta 94 y el ferrocarril, particularmente en el sector que se extiende hacia Santa Isabel.

Además, aseguró que continúan colocando módulos premoldeados y tubos en caminos rurales para evitar que las lluvias provoquen cortes que impidan el tránsito y el acceso a establecimientos agropecuarios.

El intendente recordó los problemas registrados durante las inundaciones de 2016 y señaló que desde entonces se realizaron diferentes obras para aumentar la capacidad de drenaje.

📹 Cerca de 250 cámaras en la ciudad

Otro de los temas abordados fue el sistema de videovigilancia.

Gizzi afirmó que Villa Cañás cuenta actualmente con alrededor de 240 a 250 cámaras y destacó el trabajo conjunto entre el centro de monitoreo, la Guardia Urbana y la Policía.

También confirmó que avanza la construcción de un nuevo edificio dentro del predio municipal destinado al sistema de monitoreo.

Según explicó, la actual sala prácticamente llegó al límite de su capacidad y la nueva infraestructura permitirá ampliar el servicio.

El intendente remarcó además que los vecinos que sufren un delito deben realizar primero la denuncia policial. Posteriormente, la Policía puede solicitar y analizar las imágenes junto con los operadores municipales.

💰 Gizzi defendió la actualización de las tasas

Durante la entrevista también se refirió al incremento de la Tasa General de Inmuebles Urbanos.

El intendente aseguró que los valores estaban atrasados respecto de los costos que enfrenta actualmente el municipio.

Como ejemplo, indicó que antes del incremento se recaudaban alrededor de 30 millones de pesos mensuales por esta tasa, mientras que solamente el pago de horas extras municipales rondaba los 40 millones de pesos.

Gizzi señaló que entre los servicios financiados por el municipio se encuentran la recolección de residuos, barrido, alumbrado público, mantenimiento del arbolado y diferentes tareas urbanas.

También sostuvo que Villa Cañás tiene valores inferiores a los registrados en otras localidades de la región.

🚧 Pavimento: el reclamo que más se repitió

Durante el programa ingresaron numerosos mensajes de vecinos solicitando pavimento en diferentes calles.

Gizzi señaló que una cuadra de pavimento podría representar actualmente una inversión cercana a los 60 millones de pesos, aunque aclaró que el monto debe calcularse de acuerdo con cada obra.

En ese sentido, insistió en la necesidad de contar con un esquema de contribución de mejoras que permita recuperar parte de la inversión y utilizar esos recursos para continuar pavimentando nuevas cuadras.

“Necesito la contribución de mejora para poder seguir haciendo pavimento”, afirmó.

También mencionó la posibilidad de avanzar con nuevas obras detrás de la Escuela Técnica y en otros sectores, aunque aclaró que dependerá de la disponibilidad de recursos municipales.

👷 Empleo y búsqueda laboral

Ante una consulta de un vecino por la falta de oportunidades laborales, el intendente explicó que la Oficina de Producción y Empleo recibe currículums y funciona además como nexo con empresas locales que necesitan incorporar trabajadores.

Gizzi indicó que el municipio mantiene prácticamente la misma planta de personal desde 2011 y que las incorporaciones se producen principalmente para cubrir vacantes generadas por jubilaciones o necesidades específicas.

También señaló que existe demanda de trabajadores para diferentes tareas y afirmó que, en algunas oportunidades, el municipio tiene dificultades para completar las cuadrillas previstas.

🏗️ Otros proyectos

Durante la entrevista, Gizzi enumeró además otros trabajos en marcha.

Mencionó la recuperación del Torreón, las mejoras en la estación ferroviaria, la construcción del nuevo centro de monitoreo, la colocación de piedra en barrios y la intención de remodelar el frente del edificio municipal.

También destacó la renovación del parque automotor y adelantó que el municipio analiza futuras compras de maquinaria para Obras y Servicios Públicos.

La prevención ante posibles lluvias intensas, sin embargo, aparece actualmente entre las principales prioridades de la gestión.

“Vamos a tratar, en lo posible, de estar preparados y trabajar fundamentalmente en la prevención”, concluyó el intendente.