La organización británica HOPE not hate reclamó mayores medidas preventivas contra el racismo en redes sociales durante los principales acontecimientos futbolísticos, luego de analizar las publicaciones realizadas alrededor de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026.

El estudio examinó más de 300.000 posteos publicados en X y clasificó más de 5.500 como explícitamente racistas contra jugadores ingleses. Según el relevamiento, ese tipo de mensajes representó entre el 1% y el 2% de la conversación general monitoreada, pero aumentó hasta alcanzar entre el 4% y el 5% durante los días de partido.

Además, los investigadores registraron una escalada después de la derrota de Inglaterra frente a Argentina en las semifinales del Mundial.

Jude Bellingham fue el futbolista que recibió el mayor volumen total de publicaciones racistas. Por otro lado, Bukayo Saka y Kobbie Mainoo estuvieron entre quienes registraron una mayor proporción de ataques respecto del total de menciones que recibieron. Djed Spence también fue víctima de mensajes islamófobos.

Uno de los puntos centrales del informe está relacionado con los sistemas de recomendación de X. HOPE not hate sostiene que determinadas publicaciones fueron amplificadas por algoritmos que priorizan contenidos capaces de generar grandes niveles de interacción.

La incidencia exacta del algoritmo constituye, sin embargo, una versión no confirmada de manera independiente, ya que las fuentes públicas consultadas no incluyen una auditoría interna de X que permita determinar cuánto influyeron sus mecanismos de recomendación en la difusión de los mensajes.

En este marco, la organización reclamó a Ofcom, regulador británico de comunicaciones, que utilice las herramientas disponibles dentro de la Online Safety Act y considere a los grandes eventos deportivos como acontecimientos de alto riesgo digital. La propuesta contempla medidas preventivas antes, durante y después de los momentos en los que estadísticamente aumenta el abuso.

El planteo no implica, en sentido estricto, declarar a toda la Premier League como una competencia “de alto riesgo”, sino establecer protocolos reforzados para encuentros y acontecimientos considerados especialmente sensibles.

Ofcom señaló ante BBC Sport que trabaja para exigir a las empresas tecnológicas mayores medidas de seguridad y aseguró que podrá intervenir cuando existan evidencias de incumplimientos. La Federación Inglesa, además, sostuvo que los jugadores deben poder competir sin quedar expuestos a contenidos discriminatorios y abusivos.

La discusión ahora estará centrada en determinar qué medidas regulatorias puede adoptar Ofcom y hasta dónde deberán modificar las plataformas sus sistemas de moderación y recomendación durante acontecimientos deportivos de gran exposición.