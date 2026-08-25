El presidente del Honorable Concejo Municipal de Villa Cañás, Guillermo Gallo, presentó un planteo ante la Fiscalía Regional de Venado Tuerto para que se analice la posibilidad de otorgar un destino social a la leña secuestrada durante un procedimiento policial realizado a comienzos de agosto.

Según explicó el concejal, la propuesta busca que, en caso de que las condiciones judiciales lo permitan, la madera pueda ser entregada a una institución de Villa Cañás y posteriormente distribuida entre familias que la necesiten.

El pedido contempla, además, que cualquier determinación sea evaluada junto con la víctima y propietaria del material. Por el momento no existe una resolución conocida de Fiscalía y la leña continúa vinculada a la causa judicial.

La iniciativa tiene como antecedente un procedimiento realizado el 7 de agosto en inmediaciones de la Ruta Provincial 94 y el acceso a Santa Isabel. Personal de la Comisaría 6ª de Villa Cañás, con colaboración de efectivos de la Comisaría 5ª de Santa Isabel, interceptó una camioneta que llevaba un acoplado cargado con leña de eucalipto.

De acuerdo con la información policial difundida posteriormente, la carga coincidía con madera que había sido denunciada como sustraída de un establecimiento rural de la zona.

Durante la identificación del conductor, los agentes también comprobaron que el hombre tenía una orden de detención activa desde el 19 de septiembre de 2023, solicitada por Fiscalía dentro de otra investigación. Fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.

Novedades del Sur había informado el 11 de agosto sobre aquel procedimiento y, en ese momento, señaló que la procedencia de la madera formaba parte de las actuaciones investigativas, de acuerdo con los datos policiales disponibles.

Ahora, el nuevo planteo no modifica la investigación penal sino que introduce una cuestión diferente: qué podría ocurrir con el material secuestrado mientras continúa el expediente.

En este marco, Gallo propuso que la madera eventualmente sea canalizada mediante una institución de la ciudad para llegar a personas que puedan necesitarla.

Sin embargo, todavía no está definido si la alternativa es jurídicamente posible, qué entidad podría hacerse cargo de la distribución ni cuáles serían los criterios para seleccionar a los beneficiarios.

La próxima novedad dependerá de la evaluación de la Fiscalía y de la situación procesal de la leña, además de la intervención que corresponda a su propietaria.