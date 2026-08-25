Chelsea comenzó con victoria su participación en la Premier League 2026/27 al superar 3-2 a Fulham en Craven Cottage, en un encuentro que tuvo cinco goles y permaneció abierto hasta los últimos minutos. El partido también marcó los estrenos de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa al frente de ambos equipos.

El conjunto visitante necesitó menos de un minuto para ponerse en ventaja. Tras una recuperación en mitad de cancha, Cole Palmer jugó de primera para habilitar a João Pedro, quien quedó frente al arquero Bernd Leno y definió por encima del alemán para establecer el 1-0.

La ventaja no le permitió a Chelsea controlar definitivamente el desarrollo. Fulham adelantó sus líneas y encontró el empate a los 23 minutos. Josh King recibió después de una combinación con Timothy Castagne y sacó un remate que superó a Robert Sánchez sobre el primer palo.

Con el 1-1, el equipo dirigido por Arbeloa atravesó uno de sus mejores momentos. Sin embargo, Chelsea recuperó la ventaja antes del descanso. A los 41 minutos, Palmer inició una nueva acción ofensiva, Maxence Lacroix avanzó por el sector derecho y envió el pase atrás para la llegada de Morgan Rogers, quien convirtió el 2-1 en su debut oficial con los Blues.

El comienzo del complemento volvió a favorecer al visitante. João Pedro recibió después de una pelota larga, esperó el momento indicado y habilitó a Palmer, que ingresó al área y definió para el 3-1.

Fulham respondió rápidamente. Castagne remató desde el área, Sánchez no pudo controlar la pelota y dejó un rebote que Gonzalo García aprovechó para colocar el 3-2 y devolverle suspenso al encuentro.

A partir de allí, los locales empujaron en busca de la igualdad. Chelsea, que había mostrado eficacia cada vez que encontró espacios en ataque, tuvo que retroceder y administrar la diferencia durante el tramo final.

Además, el encuentro dejó como uno de sus principales focos el funcionamiento ofensivo de Chelsea. Palmer, João Pedro y Rogers participaron directamente en los tres goles y comenzaron la temporada como piezas centrales de la propuesta de Alonso.

Por otro lado, las dificultades defensivas y las intervenciones de Sánchez marcaron un punto a revisar para el nuevo entrenador.

Chelsea consiguió así sus primeros tres puntos de la Premier League y comenzó con una victoria el ciclo de Xabi Alonso. Fulham, pese a la derrota, mostró capacidad de reacción y llegó con posibilidades de igualar hasta el cierre.