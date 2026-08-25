La Agencia de Seguridad Alimentaria Municipal de Villa Cañás llevó adelante una nueva instancia de capacitación destinada a estudiantes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N°484 “Prefectura Naval Argentina”, con el objetivo de incorporar conocimientos relacionados con la manipulación segura y saludable de los alimentos.

La propuesta estuvo dirigida a alumnos de sexto año de la modalidad Agro y se desarrolló durante dos jornadas. La capacitación estuvo a cargo de Sandra Sequeira, técnica en alimentos e integrante del equipo de trabajo de ASAM.

Durante los encuentros se abordaron conceptos vinculados con las prácticas necesarias para reducir riesgos durante la preparación, elaboración y conservación de productos alimenticios. Además, el curso constituye una instancia necesaria para avanzar en la obtención del carnet de manipulador de alimentos.

La publicación institucional no precisó cuántos estudiantes participaron ni informó si, una vez concluida la capacitación, los alumnos recibieron inmediatamente el carnet o deberán completar alguna instancia administrativa o evaluativa adicional.

La propuesta se enmarca en las actividades que desarrolla regularmente la Agencia de Seguridad Alimentaria Municipal. El organismo también mantiene acciones de prevención y capacitación vinculadas con diferentes aspectos de la producción y el consumo de alimentos.

En agosto, por ejemplo, integrantes de ASAM Villa Cañás participaron de una capacitación sobre triquinosis realizada en María Teresa. En aquella oportunidad intervinieron Sandra Sequeira y el responsable de la Agencia, Eugenio Orsi, y se trabajó sobre prevención, controles sanitarios y buenas prácticas vinculadas con productos derivados de carne de cerdo.

Además, Villa Cañás cuenta con un laboratorio oficial para realizar análisis de triquinosis, según información publicada por el propio municipio durante la campaña de prevención desarrollada en mayo.

La formación de estudiantes próximos a finalizar la escuela secundaria técnica incorpora, en este marco, una herramienta vinculada directamente con su futura actividad laboral, especialmente para quienes puedan desempeñarse en áreas relacionadas con producción agropecuaria, elaboración, comercialización o control de alimentos.

Por otro lado, la Escuela Técnica N°484 mantiene una orientación vinculada al sector agropecuario, y documentación oficial de la provincia identifica a la institución educativa dentro de Villa Cañás con la denominación “Prefectura Naval Argentina”.

Desde ASAM señalaron que este tipo de cursos se realizan periódicamente con estudiantes de la institución. La continuidad de estas capacitaciones permite incorporar conocimientos sanitarios antes del ingreso de los jóvenes al ámbito laboral y facilita el acceso a la documentación requerida para trabajar en actividades relacionadas con alimentos.