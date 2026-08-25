Un automóvil se incendió durante la madrugada del domingo 23 de agosto mientras circulaba por la Ruta Provincial 93, en el tramo comprendido entre las localidades de Los Quirquinchos y Cañada del Ucle. El conductor, un hombre oriundo de Firmat, logró salir del vehículo y resultó ileso.

El hecho se produjo alrededor de las 4:50 y tuvo como protagonista a un Chevrolet Sonic que, por circunstancias que todavía no fueron determinadas públicamente, comenzó a incendiarse en plena ruta.

Según la información publicada originalmente por Región360, las llamas avanzaron sobre gran parte del automóvil y provocaron daños de consideración. Las imágenes difundidas tras el episodio muestran que la unidad quedó prácticamente consumida por el fuego.

Pese a la magnitud del incendio, no se reportaron personas heridas.

Hasta el momento no se informó oficialmente qué originó las llamas. Por lo tanto, cualquier hipótesis relacionada con una eventual falla mecánica, eléctrica o del sistema de combustible debe considerarse una versión no confirmada.

En el lugar trabajaron integrantes de Bomberos Voluntarios de Los Quirquinchos, quienes acudieron para controlar la situación. Posteriormente también se hizo presente personal policial.

La Ruta Provincial 93 constituye uno de los corredores de conexión del sur santafesino y atraviesa o vincula localidades como Firmat, Cañada del Ucle y Los Quirquinchos.

El horario en el que ocurrió el episodio constituye además uno de los elementos relevantes del caso, ya que el incendio se produjo antes del amanecer. Sin embargo, la información conocida hasta ahora no indica que haya existido participación de otro vehículo ni que el episodio haya sido consecuencia de una colisión.

Por otro lado, tampoco trascendió si fue necesario interrumpir o restringir temporalmente la circulación mientras trabajaban los equipos de emergencia.

En este marco, el dato principal es que el conductor pudo abandonar el automóvil y no necesitó asistencia por lesiones derivadas del fuego.

La investigación sobre el origen del incendio podría permitir determinar si se trató de un desperfecto del vehículo u otra circunstancia. Mientras no exista un informe oficial, la causa continúa sin establecerse.