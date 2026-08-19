Elortondo ampliará su sistema de videovigilancia y pasará de las 20 cámaras que funcionan actualmente a un total de 36 equipos activos, como parte de un proyecto destinado a reforzar las herramientas de seguridad y prevención en distintos sectores de la localidad.

La iniciativa contempla la instalación de 10 nuevas cámaras, actualmente en proceso de colocación, y la recuperación de otros seis dispositivos que se encontraban fuera de servicio. La inversión informada ronda los 18 millones de pesos.

Una de las principales novedades es que los nuevos equipos cuentan con herramientas de inteligencia artificial para tareas de detección automática. La compra también incluye un domo con visión de 360 grados, que permitirá ampliar el área de cobertura en uno de los puntos definidos para el sistema.

“Desde el inicio de la gestión nos propusimos avanzar con un sistema de videovigilancia más amplio y con mejores herramientas. Estamos incorporando tecnología, recuperando equipos que no estaban funcionando y aumentando la cantidad de cámaras disponibles”, señaló el presidente comunal Angelo Yocco.

El objetivo: crear un Centro de Monitoreo

La ampliación de la red de cámaras forma parte de un proyecto más amplio que apunta a crear un Centro de Monitoreo en Elortondo, desde donde se puedan centralizar las imágenes captadas en distintos puntos de la localidad.

Según lo informado, la intención es utilizar el sistema tanto para tareas preventivas como para aportar imágenes ante hechos que requieran ser investigados o esclarecidos. Por el momento, no se detalló una fecha concreta para la puesta en funcionamiento del futuro centro.

“Primero necesitamos ampliar y ordenar el sistema, sumar tecnología y garantizar que los equipos funcionen. Sobre esa base vamos camino a contar con el Centro de Monitoreo que prometimos para Elortondo”, afirmó Yocco.

Con la instalación de los nuevos dispositivos y la recuperación de los equipos existentes, Elortondo tendrá 36 cámaras operativas, mientras continúa avanzando en la infraestructura necesaria para centralizar el sistema de vigilancia.