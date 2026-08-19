Julio dejó una postal repetida en buena parte del centro del país: días grises, cielo cubierto y pocas horas de sol. Los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional muestran que fue el período de mayor presencia de nubosidad en lo que va de 2026, con ciudades de la región central que superaron los 20 días de cielo cubierto.

El fenómeno también se sintió en el sur de Santa Fe, donde durante buena parte del mes las jornadas soleadas fueron considerablemente menos frecuentes que en el comienzo del año. La cobertura original de Sur24 ubicó al territorio santafesino dentro de la zona alcanzada por esa mayor persistencia de nubosidad.

La evolución fue progresiva. Durante enero y febrero predominó una menor frecuencia de cielo totalmente cubierto en la región, mientras que desde el otoño la situación comenzó a modificarse. Abril, mayo y junio mostraron un crecimiento de las jornadas nubladas hasta alcanzar el máximo durante julio.

El Niño ya está instalado

Paralelamente, el SMN confirmó en su actualización de agosto que las condiciones actuales del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur son compatibles con una fase cálida o El Niño. Las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial presentan anomalías positivas y el Índice de Oscilación del Sur mantiene valores negativos.

Los modelos dinámicos y estadísticos indican que existe una probabilidad cercana al 100% de que El Niño continúe durante el trimestre agosto, septiembre y octubre de 2026. El organismo también señala que aumentan las posibilidades de que el episodio alcance una intensidad fuerte o muy fuerte a partir de la primavera austral.

Esto no significa que vaya a llover todos los días ni permite anticipar tormentas puntuales. Los pronósticos climáticos trimestrales establecen tendencias generales y deben complementarse con los pronósticos diarios y semanales.

Qué puede pasar en Santa Fe

Para el trimestre agosto-septiembre-octubre, las proyecciones muestran diferencias dentro de la propia provincia. Sectores del noreste santafesino presentan mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las normales, mientras que otras áreas de Santa Fe se ubican entre valores normales o normales a superiores.

En materia de temperaturas, buena parte de Santa Fe aparece dentro de un escenario con mayores probabilidades de registros superiores a los habituales para la época.

Para el sur santafesino y particularmente para una zona productiva como General López, la evolución del fenómeno será un dato a seguir durante las próximas semanas por su incidencia potencial sobre las condiciones de humedad, las tareas rurales y el comienzo de la primavera.

Después de un julio marcado por los cielos grises, agosto comenzó con un escenario climático diferente al del inicio del invierno: El Niño ya está confirmado y su evolución será uno de los principales factores a seguir de cara a la primavera de 2026.