Diego de Alvear contará con una extensión áulica de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos EEMPA N.º 1294 de María Teresa, una iniciativa destinada a vecinos que quieran retomar o finalizar sus estudios secundarios sin necesidad de viajar periódicamente hacia otra ciudad.

La incorporación de esta alternativa educativa fue anunciada luego de una serie de gestiones encabezadas por la diputada provincial Rosana Bellatti ante el Ministerio de Educación de Santa Fe. En el proceso también participaron autoridades locales, funcionarios provinciales y Silvina Cocitto.

La propuesta surgió a partir de una demanda detectada en la comunidad vinculada con las dificultades que enfrentan algunos adultos para completar la escuela secundaria. Uno de los principales obstáculos señalados era el traslado hacia otras localidades para acceder a establecimientos especializados en educación para adultos.

Según la información difundida durante las gestiones, aproximadamente el 65% de la población adulta no habría completado sus estudios secundarios. El dato debe ser tomado como correspondiente al relevamiento mencionado por los impulsores de la iniciativa, ya que otras publicaciones regionales difundieron porcentajes diferentes.

En este marco, la extensión dependerá administrativamente de la EEMPA N.º 1294, cuya sede se encuentra en María Teresa, establecimiento que figura dentro de los registros educativos provinciales correspondientes a la modalidad de enseñanza para adultos.

Bellatti señaló que la posibilidad de incorporar esta oferta educativa busca responder a vecinos que durante años encontraron dificultades para finalizar sus estudios por cuestiones relacionadas con las distancias y los traslados. La legisladora también destacó el trabajo conjunto realizado con funcionarios provinciales y autoridades locales.

La iniciativa tendrá como principal consecuencia ampliar la disponibilidad territorial de educación secundaria para adultos en el extremo sur del departamento General López.

Por el momento, en la información periodística consultada no se detallaron públicamente la fecha de inicio de las clases, modalidad de inscripción, cantidad de vacantes, días y horarios de cursado ni requisitos para los interesados. Esos puntos serán relevantes para conocer el funcionamiento definitivo de la extensión.