El Gobierno de Santa Fe y Unicef renovaron este miércoles su acuerdo de cooperación para profundizar políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes de la provincia.

El memorándum fue firmado durante un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro en la Casa de Gobierno y establece líneas de trabajo para los próximos dos años.

La representante adjunta de Unicef en Argentina, María Elena Úbeda Castillo, destacó el trabajo desarrollado por la Provincia y sostuvo que Santa Fe es “una provincia a la que miramos con especial atención por todos los avances que ha tenido”.

El nuevo acuerdo contempla acciones vinculadas con alfabetización, salud perinatal, nutrición infantil, inmunizaciones, protección de derechos, crianza sin violencia y transformación digital en la educación.

También prevé asistencia técnica de Unicef, capacitación y acompañamiento a programas provinciales que ya se encuentran en funcionamiento.

Durante el encuentro, Pullaro señaló que el memorándum busca establecer objetivos concretos y coordinar políticas públicas entre diferentes áreas del Gobierno.

“Este memorándum de entendimiento marca el rumbo que toma la Provincia: trabajar de manera transversal dentro del Gobierno y planificar políticas públicas que tengan un impacto positivo en la vida y en los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

Firmat se suma al programa MUNA

Uno de los puntos con impacto directo en el sur santafesino es la incorporación de Firmat al programa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA).

También ingresaron Ceres, El Trébol, Esperanza, Las Parejas, Roldán, San Justo, San Javier y Villa Ocampo.

Estas localidades se suman a Santa Fe, Rafaela, Rosario, Reconquista, Venado Tuerto y Vera, municipios que durante 2026 concluirán el ciclo de cuatro años del programa.

MUNA busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para diseñar y ejecutar políticas destinadas a garantizar los derechos de niños y adolescentes.

Educación, salud y nutrición

Desde Unicef también destacaron el trabajo santafesino en materia de salud perinatal, fortalecimiento de maternidades y actualización de las guías alimentarias destinadas a la infancia.

En educación, Úbeda Castillo valoró la continuidad de las políticas de alfabetización y el proceso de transformación digital.

“La Provincia concentra sus mayores esfuerzos en estrategias esenciales para obtener resultados favorables en el cumplimiento de los derechos de las infancias”, señaló la representante del organismo.

Por su parte, el secretario provincial de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, explicó que el acuerdo busca institucionalizar y profundizar la cooperación entre Santa Fe y Unicef.

Según los datos mencionados durante el acto, las provincias tienen un rol central en las políticas destinadas a la infancia: financian alrededor de dos tercios del gasto social destinado a niños y adolescentes y ejecutan cerca del 70 % de esas políticas en Argentina.