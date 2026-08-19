El Gobierno de Santa Fe aseguró que la provincia está preparada para implementar desde el próximo 5 de septiembre el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece, según la información oficial difundida este miércoles, una reducción de 16 a 14 años en la edad de imputabilidad.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, sostuvo durante una conferencia en Casa de Gobierno que Santa Fe dispone de la estructura necesaria para adaptarse al nuevo esquema.

“En Santa Fe estamos preparados para aplicar la ley”, afirmó. Según explicó, la Provincia cuenta con “la infraestructura, los cargos, las oficinas y los recursos humanos” necesarios para poner en marcha el régimen.

Coudannes señaló además que la normativa contempla diferentes medidas para los menores alcanzados por causas penales. Entre ellas mencionó alternativas a la prisión, arrestos domiciliarios y establecimientos tanto de puertas abiertas como cerradas.

“Santa Fe cuenta con un Estado capaz de responder a los cambios normativos de manera eficiente, eficaz y rápida”, sostuvo.

El Gobierno exhibió cifras de seguridad

Durante la conferencia, la vocera también realizó un balance de los operativos policiales y de las políticas de seguridad impulsadas por la administración de Maximiliano Pullaro.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ejecutivo, en cinco días la Unidad Regional II secuestró en Rosario más de cuatro kilos de cocaína y marihuana compactada y alrededor de 2.000 dosis de esas sustancias.

El Gobierno provincial estimó el valor de los estupefacientes incautados en unos 35 millones de pesos y señaló que los procedimientos terminaron con varias personas detenidas.

Coudannes atribuyó esos resultados a las medidas implementadas por la actual gestión y afirmó que “pierde la economía del delito y gana la tranquilidad de los santafesinos”.

También difundió cifras sobre homicidios. Según indicó, a esta misma altura de 2023 se habían registrado 259 asesinatos en la provincia, mientras que durante 2026 la cifra sería de 94.

Se trata de estadísticas expuestas por el Gobierno provincial durante la conferencia.

Seguridad y Juegos Suramericanos

La funcionaria vinculó además la situación de seguridad con la organización de grandes acontecimientos públicos en Santa Fe, entre ellos los Juegos Suramericanos, previstos entre el 12 y el 26 de septiembre.

“Se pueden hacer porque hay resultados en materia de seguridad”, sostuvo Coudannes.

Santa Fe busca mayores facultades para investigar drogas

Otro de los temas abordados fue la participación del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, en la Cámara de Diputados de la Nación.

El funcionario expondrá ante la Comisión de Asuntos Penales sobre una iniciativa presentada por integrantes de Provincias Unidas, elaborada con participación del Gobierno santafesino.

El proyecto busca ampliar las competencias de las provincias para intervenir en investigaciones vinculadas con estupefacientes y precisar la división entre causas por microtráfico y narcotráfico.

“Como provincia se nos presentan situaciones y fallos con cierta complejidad a la hora de delimitar qué se considera microtráfico y qué narcotráfico”, explicó Coudannes.

El planteo tiene especial relevancia para localidades del sur de Santa Fe y del departamento General López, ya que una eventual modificación de las competencias podría modificar la intervención de fiscales, policías y organismos provinciales frente a puntos de venta territorial de drogas.