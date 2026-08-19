El Gobierno de Santa Fe informó que más de 18.500 personas adhirieron al plan provincial de desendeudamiento, una iniciativa destinada a trabajadores, jubilados y pensionados que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

Según los datos oficiales correspondientes al 11 de agosto, más de 10.000 adhesiones pertenecen a trabajadores activos de la Provincia, alrededor de 2.000 a jubilados y pensionados y casi 6.000 a empleados del sector privado.

Del total de presentaciones realizadas, más de 7.000 solicitudes fueron aprobadas, mientras que otras 4.000 permanecen en análisis. Además, existen casos en los que la entidad bancaria interviniente ofreció alternativas de financiación.

La convocatoria continuará abierta hasta el 30 de septiembre.

La vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, sostuvo que el programa busca brindar herramientas para que las familias puedan reorganizar sus compromisos financieros.

“Ante una situación económica nacional difícil, el gobernador decidió no mirar hacia otro lado, sino hacia las familias que no pueden resolver por sí solas sus deudas y necesitan herramientas concretas”, afirmó.

Coudannes aseguró además que la iniciativa apunta a “acompañar a las familias ante las dificultades económicas y darles oxígeno para ordenar sus finanzas”.

Los interesados pueden consultar las condiciones e iniciar el trámite a través del portal de gestiones ciudadanas del Gobierno de Santa Fe, utilizando ID Ciudadana.

Para los habitantes de General López y el sur provincial, el programa alcanza tanto a empleados públicos como a trabajadores privados, jubilados y pensionados que cumplan con las condiciones establecidas para acceder a la financiación.

Pullaro participará del aniversario de la Bolsa de Comercio

En otro tramo de la información oficial, Coudannes anticipó que el gobernador Maximiliano Pullaro participará el viernes, desde las 19, del 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, encuentro para el cual está prevista la presencia del presidente Javier Milei.

Según informó la Provincia, durante la actividad volverá a plantear ante Nación los reclamos vinculados con las obras sobre rutas nacionales que atraviesan Santa Fe y la reducción de retenciones al sector productivo.