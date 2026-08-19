El Gobierno de Santa Fe presentó la primera convocatoria del Régimen de Promoción Cultural, una herramienta que busca vincular proyectos culturales de toda la provincia con empresas y particulares interesados en aportar financiamiento.

La iniciativa fue creada por la Ley Nº 14.325 y establece un incentivo para quienes decidan acompañar económicamente propuestas culturales: podrán computar el 50 % del aporte realizado como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La presentación se realizó este martes en El Molino Fábrica Cultural, en la ciudad de Santa Fe, y estuvo encabezada por la ministra de Cultura, Susana Rueda, y el secretario general del Gobierno provincial, Juan Cruz Cándido.

Una herramienta para sumar inversión privada

El objetivo del régimen es generar una articulación entre el Estado, el sector privado y quienes desarrollan actividades culturales en territorio santafesino.

Cándido señaló que se busca que la iniciativa se consolide como una política de Estado y recordó que la norma fue aprobada por la Legislatura provincial.

“Es una ley aprobada por la Legislatura, que reúne iniciativas de legisladores de distintos partidos políticos y cuenta con el compromiso del Poder Ejecutivo”, afirmó.

Según explicó, el mecanismo permitirá que proyectos que encuentran dificultades para acceder a financiamiento puedan recibir recursos provenientes del sector privado.

Ya se presentaron los primeros proyectos

Por su parte, Rueda informó que desde la apertura del registro ya fueron presentados 12 proyectos.

“La idea es que la cultura se vincule con las empresas y los aportantes de la provincia, junto con el Estado y los proyectos culturales, para potenciar la actividad, generar empleo y promover el desarrollo social”, sostuvo la ministra.

La funcionaria también destacó que la Ley Nº 14.325 obtuvo aprobación unánime en la Legislatura santafesina.

Qué proyectos pueden presentarse

La convocatoria contempla tres grandes categorías:

Infraestructura y patrimonio cultural.

Programación de eventos y producción de bienes culturales.

Nuevas tecnologías e innovación cultural.

Las propuestas serán analizadas y calificadas por el Consejo de Promoción Cultural, que también tendrá intervención en la vinculación entre los proyectos y las personas o empresas interesadas en financiarlos.

Fechas para tener en cuenta

El registro abrió el 15 de agosto y la inscripción se realiza de manera digital.

Los responsables de proyectos culturales podrán anotarse hasta el 15 de septiembre, mientras que las personas y empresas interesadas en realizar aportes tendrán tiempo hasta el 15 de octubre.

La convocatoria alcanza a iniciativas de toda Santa Fe, por lo que también representa una posibilidad para artistas, productores, instituciones y organizaciones culturales del departamento General López y del sur provincial.