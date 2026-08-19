Un violento episodio ocurrido durante la madrugada del martes 18 de agosto terminó con un hombre de 36 años herido con un arma blanca y su pareja detenida en la zona oeste de Rosario.

De acuerdo con el relato brindado por la víctima, se encontraba recostado en su cama mirando Instagram cuando su pareja, una mujer de 27 años, habría salido sorpresivamente del interior de un ropero y comenzó a agredirlo.

Siempre según esa versión, luego de un primer forcejeo la mujer fue hasta la cocina, tomó dos cuchillos y regresó al dormitorio. Allí le habría provocado dos heridas, una en el tórax y otra en la pierna izquierda.

El hijo de la pareja estaba en la vivienda durante la situación. Según la información disponible, salió a la calle y realizó señas para llamar la atención de efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban el sector.

Los policías se dirigieron hasta la casa y debieron forzar la puerta para ingresar. Una vez en el interior, redujeron y aprehendieron a la mujer, quien todavía tenía los dos cuchillos de cocina en sus manos.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) asistió al hombre y constató que las lesiones no representaban riesgo para su vida. De todos modos, fue trasladado al Hospital Centenario para realizarle curaciones y suturas.

La mujer quedó alojada en la Comisaría 32ª, mientras continúa la intervención correspondiente para determinar las circunstancias que desencadenaron el episodio.