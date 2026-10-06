El presidente Javier Milei le dedicó este martes 6 de octubre un mensaje a Lionel Messi en redes sociales, en el marco del encuentro anunciado como la despedida del capitán de la Selección argentina. El mandatario destacó su trayectoria y le agradeció por lo que brindó dentro y fuera de la cancha.

“Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible”, escribió Milei en su cuenta de X.

La publicación puso el acento en el esfuerzo del futbolista y en el reconocimiento a su recorrido con la camiseta argentina. El Presidente completó el homenaje con una frase dirigida al rosarino y una arenga: “Messi es imposible...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”.

El mensaje fue difundido antes del partido entre Argentina y Benín, programado para las 20 en el Estadio Monumental. El encuentro fue presentado como la última actuación de Messi con la camiseta albiceleste y como el eje de la jornada de despedida.

Para ese compromiso, el árbitro designado fue el chileno Fernando Véjar. Su compatriota José Cabero quedó a cargo del VAR. La publicación presidencial se concentró en el agradecimiento al capitán, sin referencias a los aspectos deportivos del partido.