La fecha 19 de la Primera División A de la Liga Venadense dejó a Racing Club y Teodelina FBC compartiendo el primer puesto y modificó el escenario tanto en la lucha por el campeonato como en la zona baja. Los dos conjuntos de Teodelina ganaron sus respectivos compromisos y llegaron a 37 puntos.

Racing derrotó 1-0 a Atlético Peñarol con gol de Carlos Mengual, mientras que Teodelina FBC consiguió el mismo resultado como visitante frente a Sportivo Rivadavia, con Alejandro Rodríguez como autor del único tanto. Studebaker, que comenzó la jornada compartiendo el liderazgo, perdió 1-0 en Villa Cañás ante Unión y Cultura por el gol de Ramiro Bonetto y quedó tercero con 34 unidades.

Por otro lado, Juventud Pueyrredón superó 2-0 a General Belgrano con goles de Ezequiel Maidana y Federico Pons y alcanzó los 32 puntos. Unión y Cultura quedó inmediatamente detrás con 31, mientras Sportsman Carmelense suma 29.

Uno de los resultados con mayor incidencia en la zona baja se produjo en Carmen. Deportivo San Jorge venció 1-0 a Sportsman Carmelense en el clásico, gracias al gol de Tomás Palacios. Con la victoria llegó a 15 puntos y quedó igualado con Peñarol, detrás de Sportivo Sarmiento, que suma 16, y Juventud Unida, que tiene 17. La pelea por la permanencia, por lo tanto, continúa abierta.

En Chovet se disputó el partido con más goles de la jornada: Sportivo Sarmiento derrotó 4-3 a Juventud Unida. Además, Atlético Elortondo y Atlético San Martín empataron 1-1.

La tabla de goleadores también tuvo modificaciones. Lautaro Montaña, de Juventud Unida, alcanzó los 10 tantos y quedó como máximo artillero. Gonzalo González, de Racing, tiene 9; Jonatan Varela, de Sportivo Rivadavia, 8; Guido Campagnoli, de Teodelina, y Adrián Yagusieczko, de Jorge Newbery, suman 7.

En Primera B comenzó la etapa de Repechaje. Por la Zona C, Jorge Newbery de Rufino goleó 5-0 a Sportivo Ben Hur, PEF Matienzo derrotó 5-1 a Defensores de Talleres y Deportivo Chapuy empató 3-3 con Sportivo Avellaneda. En la Zona D hubo tres igualdades: Náutico Melincué-Sacachispa, 2-2; Independiente de Amenábar-Independiente FBC, 1-1; y Los Andes-Belgrano de Rufino, 2-2.

La fecha 20 de Primera A tendrá, entre otros encuentros, a Jorge Newbery de Venado Tuerto frente a Racing, mientras Teodelina tendrá jornada libre. San Jorge recibirá a Juventud Unida y Studebaker visitará a Peñarol. En la B, además, comenzarán las Zonas Campeonato que definirán los ascensos directos.