La Agencia de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM) de Villa Cañás brindó una capacitación sobre triquinosis en la localidad de María Teresa, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y los controles vinculados al consumo de carne de cerdo.

La jornada estuvo encabezada por el responsable de ASAM, Eugenio Orsi, y la técnica en alimentos Sandra Sequeira, quienes explicaron diferentes aspectos relacionados con esta enfermedad parasitaria.

Durante la capacitación se hizo especial hincapié en las buenas prácticas que deben aplicarse durante la faena, la elaboración y el consumo de productos derivados de la carne porcina.

La triquinosis puede transmitirse por el consumo de carne de cerdo o de animales silvestres que contienen larvas del parásito Trichinella y que no fueron sometidos a los controles correspondientes.

Por ese motivo, una de las principales recomendaciones estuvo dirigida a quienes realizan faenas familiares para consumo propio: antes de consumir la carne, se debe enviar una muestra a un laboratorio habilitado y esperar el resultado del análisis.

Desde ASAM también destacaron que la Municipalidad de Villa Cañás dispone de un laboratorio oficial donde se pueden realizar análisis de triquinosis.

El servicio permite que vecinos de Villa Cañás y localidades de la región puedan controlar la carne obtenida mediante faenas familiares antes de consumirla, una medida fundamental para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad.